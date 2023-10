Serie B 2023/24: Catanzaro e Palermo continuano a vincere, pari tra Reggiana e Bari

Pari tra Reggiana e Bari, termina 1-1. Bel primo tempo tra le due formazioni, meglio i padroni di casa, nonostante il pareggio al termine della prima frazione. Sono i granata a sbloccare il risultato al decimo minuto grazie ad un incredibile gol in contropiede, Girma la finalizza con un destro l’azione, pallone che si insacca sotto la traversa, imparabile per il portiere avversario. Il nuovo pari viene firmato da un magistrale Di Cesare che, in area riceve bene dalle retrovie da Maiello, il difensore si coordina bene e di prima calcia in porta. Nella ripresa i ritmi nettamente inferiori non permettono a nessuno di vincerla, entrambe le formazioni restano così a metà classifica rispettivamente con 8 e 10 punti.

Il Cosenza affonda il Lecco, termina 3-0 al Marulla. Doppio vantaggio per i padroni di casa nella prima frazione di gioco, Forte la sblocca subito al quarto minuto di gioco, è poi Marras a raddoppiare al 25esimo su assist di Tutino. Il tris arriva poi nella ripresa, Praszelik al 50esimo mette a segno il definitivo 3-0. Ancora una vittoria anche per il Catanzaro che si impone di misura in casa del Sudtirol: a firmare la vittoria la rete di Iemmello al 43esimo della prima frazione.

Il Palermo vince contro il Modena. Padroni di casa che restano in dieci uomini già al 23esimo minuto di gioco con il rosso diretto per Oukhadda. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Henderson a sbloccare il risultato tra e fila rosanere al 47esimo. Sul finale arriva pure il raddoppio firmato da Mancuso. La formazione siciliana sale così al secondo posto in classifica a quota 19, padroni di casa che restano invece in settima posizione con 12 punti. Termina 0-2.