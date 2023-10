Lakers: chi in quintetto? Vanderbilt, Hachimura e Prince gli indiziati

I Los Angeles Lakers, dopo l’ultima stagione vissuta sulle montagne russe, che li ha visti prima della trade deadline (scadenza scambi), essere una squadra borderline playoff, e dopo tale data, una contender, terminando la loro corsa solamente alle finali di conference (Ovest), si apprestano a cominciare la nuova season con tante certezze, ma con un grande dubbio alla ricerca della chimica ideale per il game plan (piano di gioco) della squadra.

Il dubbio di Coach Darvin Ham e del suo staff, è da ricercare nell’ultima pedina dello starting five, il “lungo” che andrebbe ad affiancare ad Anthony Davis. Jarred Vanderbilt, Rui Hachimura e Taurean Prince si contendono l’ultimo posto disponibile per completare il quintetto. Vanderbilt, il titolare del finale della scorsa stagione, in un recente allenamento di training camp ha giocato assieme ai titolari. Rui Hachimura, qualche giorno fa, ha dichiarato nel media day dei Lakers, che l’opzione che parta in quintetto c’è, ma gli interessa essere in campo nei minuti finali di partita. Mentre nelle ultime ore, secondo gli insiders NBA, sembrano salire le quotazioni di Taurean Prince come ultimo del quintetto titolare. Ham e il suo staff sono al lavoro per dare la giusta chimica e il giusto equilibrio tra titolari e rotazioni, per riportare i Lakers all’anello, che manca dalla bolla del 2020.