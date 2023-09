Qualificazioni Champions League Basket: Brindisi la spunta 77-74 contro l’Oradea e vola alla fase a gironi

Brindisi supera a fatica l’Oradea per 77-74 e si qualifica alla fase a gironi della Basketball Champions League. La squadra di coach Corbani completa così il primo obiettivo stagionale e disputerà la terza competizione europea. Primo quarto divertente con gli attacchi sugli scudi da entrambe le parti. Chiude davanti Brindisi sul 24-22, ma l’Oradea è viva e anche nel secondo quarto continua a colpire soprattutto dalla lunga distanza. A pochi minuti dall’intervallo però la Happy Casa piazza un parziale di 13-2 con il buzzer beater di Riismaa, che manda le due squadre negli spogliatoi con il punteggio di 43-32 per la compagine brindisina.

Nella ripresa prosegue come aveva finito Brindisi, cioè continuando a martellare dall’arco con Morris e Riismaa e vola sul +15. L’Oradea però non si lascia intimorire e reagisce con Pearson e Baciu, e sfruttando la rottura prolungata dell’attacco brindisino si riporta a contatto. Il parziale di 20-5 dei romeni gli permette di impattare sul 60-60 con cui si conclude la terza frazione. Nell’ultimo periodo prosegue l’equilibrio, con le due squadre che rispondono colpo su colpo senza che nessuna delle due riesca a scavare un solco. Nel finale sale in cattedra il capitano dei pugliesi JaJuan Johnson, che porta avanti i suoi di misura ed è freddissimo dalla lunetta con i liberi che valgono il +3 a 8″ dalla fine. Dall’altra parte l’Oradea fallisce la tripla del pareggio con Richard, dunque è Brindisi a fare festa 77-74.