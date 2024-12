Dall’essere uno dei giocatori di basket italiani più forti di sempre al ritrovarsi senza squadra: il futuro di Danilo Gallinari è ancora tutto da scrivere, e potrebbe portare a scenari incredibili. Il campione di Sant’Angelo Lodigiano, che ha compiuto 36 anni lo scorso agosto, è arrivato a un bivio. Rimasto senza squadra dopo essere stato liberato dai Milwaukee Bucks in estate, Gallinari non ha ancora trovato una nuova avventura dalla quale ripartire. Questo perché il classe 1988 ha le idee chiare: Nba o ritiro. Una scelta all’apparenza definitiva, non scalfibile, eppure nelle ultime ore si parla sempre più di un’ipotetica terza via che avrebbe del clamoroso.

Futuro Gallinari, Trapani una pista concreta?

Una via che riporterebbe Gallinari in Italia, e più precisamente a Trapani. Ebbene sì, perché la società dell’eclettico patron Valerio Antonini è appena approdata in Serie A e si è già presa la scena. Un progetto ambizioso, una serie di investimenti importantissimi e un entusiasmo sconfinato, come ha testimoniato, ancora una volta, la mole di sostenitori ospiti all’Unipol Forum nel match contro l’Olimpia Milano nell’ultimo turno. Sul campo, Trapani è una delle squadre più divertenti del campionato, grazie a un gioco energico e atletico reso possibile dall’alto tasso di talento. Per questo, aggiungere una pedina come Gallinari darebbe una spinta ancora maggiore.

Cosa aveva detto Danilo

Di contro, bisogna ovviamente registrare le varie dichiarazioni rilasciate nell’ultimo mese da Gallinari sul suo futuro. In particolare, il cestista azzurro è stato molto chiaro nel ribadire che le vie, secondo le sue intenzioni e la sua volontà, sono solo due: una nuova avventura in Nba oppure il ritiro. Approdato Oltreoceano nel 2008 dopo essere stato scelto dai New York Knicks, Gallinari ha disputato sedici stagioni nella lega statunitense e non ha intenzione di fermarsi, per diventare l’81° giocatore capace di giocatore nel campionato a stelle e strisce per diciassette stagioni.

Allo stesso tempo, però, dalle parole di Gallinari emerge il rifiuto di accettare qualsiasi proposta solo per raggiungere questo obiettivo. Danilo, infatti, vuole far parte in maniera attiva di un progetto ambizioso, pur accettando ruoli “secondari”. Un altro paletto è di tipo economico: lo stipendio di Gallinari è importante, è noto e una squadra che lo cerca sa quanto dovrà spendere.

Stando alle sue parole, nel caso dovessero arrivare proposte che non rispettino uno di questi paletti, non è da escludere il ritiro. Un’eventualità dolorosa, come lo è quello di ritrovarsi dopo tanto tempo senza una casacca (“sono tranquillo, ma non mi aspettavo di ritrovarmi in questa situazione”, ha dichiarato Gallinari di recente). Insomma, le idee del giocatore sembrano chiare, ma il tempo passa e su alcune posizioni il 36enne potrebbe anche “ammorbidirsi”. D’altronde, anche Trapani sembra avere idee ben definite…