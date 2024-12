Il 2024 è stato un anno molto intenso per la pallacanestro italiana: risultati a sorpresa, grandi conferme, neopromosse “terribili” nella Serie A di basket. Tra le grandi sorprese c’è stata sicuramente la vittoria del Napoli in Coppa Italia proprio a inizio anno: un avvio promettente prima di un calo drastico di risultati che mette a rischio la permanenza del club nel massimo campionato. Poi le conferme di Olimpia Milano e Virtus Bologna al vertice della pallacanestro del Belpaese, nonostante i risultati altalenanti. Ancora, altri grandi nomi che cercano una scossa in una stagione partita male, come nel caso di Venezia. E poi le neopromosse che stanno stupendo tutti: non solo Trapani, forte del suo progetto ambizioso, ma anche Trieste. Ecco, quindi, tutti i voti di questo 2024.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

COME VEDERE LA SERIE A IN DIRETTA

IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A

Basket Serie A, i voti del 2024

OLIMPIA MILANO, 8

Voto alto per gli uomini di Ettore Messina, che giova soprattutto del buon momento attuale in Eurolega. Sul suolo nazionale, infatti, sono pochi gli appuntamenti sbagliati dalla compagine meneghina: sfumata la Coppa Italia, Milano non si è fatta sfuggire né lo Scudetto né la Supercoppa di inizio stagione. Capitolo Eurolega: campagna pessima nella scorsa stagione, ma nella nuova edizione, dopo una partenza molto deficitaria, sono arrivati risultati importanti che hanno riportato Milano in corsa per la post season. Tutto da confermare, ma le basi per tornare a fare bene a livello continentale ci sono.

VIRTUS BOLOGNA, 7

Le Vu Nere chiudono un anno senza trofei, perdendo anche in maniera abbastanza netta il confronto con Milano. Nota positiva quantomeno l’accesso ai play-in nella passata edizione dell’Eurolega, che fa da contraltare a una partenza molto negativa quest’anno. A coach Ivanovic il compito di iniziare al meglio il 2025.

TRENTO, 8

È senza dubbio la squadra del momento, a pari di Trapani. Undici vittorie in dodici partite nell’attuale campionato sono un segnale molto importante per una squadra e un ambiente che si caricano settimana dopo settimana. Vincere rimane un’impresa, ma chissà… Voto che si abbassa leggermente per la campagna in Eurocup: dopo aver mancato i playoff nella passata stagione, attualmente la Dolomiti Energia è ancora fuori dalle prime sei: niente di irrimediabile, ma serve accelerare nelle prossime partite.

VENEZIA, 6

Troppi alti e basse per i lagunari, che sono passati da un’ottima semifinale nei playoff della passata stagione all’attuale undicesimo posto in Serie A a tre vittorie dall’ottavo posto. Serve un deciso cambio di marcia, visto che anche coach Spahija ora è in discussione. Fin qui, invece, buoni risultati in Eurocup, con i lagunari in piena corsa per accedere al turno successivo.

BRESCIA, 8

La Germani era attesa da una sfida non da poco, ovvero “camminare con le proprie gambe” dopo il grande lavoro di coach Magro. Ebbene, la squadra con Peppe Poeta è partita subito alla grande, trasformando il proprio palazzetto quasi in un fortino e meritandosi il secondo posto attuale nella classifica di Serie A di basket. L’obiettivo è chiaro, provare quantomeno a ripetere quanto fatto lo scorso anno, dove Brescia si fermò solo in semifinale dei playoff.

REGGIO EMILIA, 7.5

Zitta zitta, la formazione di coach Priftis, che lo scorso anno è andata a un passo dalla semifinale playoff, sta costruendo un’altra stagione di rilievo. Terzo posto in classifica a cui si aggiunge il buon cammino in Champions League. In Europa, la Reggiana è venuta un po’ a mancare negli ultimi metri della fase a gironi, ma comunque ci sono i play-in per provare ad avanzare agli ottavi.

TRAPANI, 10

Difficile chiedere di più dal 2024, per la squadra siciliana. Promozione nella massima serie e un basket che sta incantando tutti. Pur con i difetti di inesperienza. Sintomatica l’ultima partita contro l’Olimpia Milano: tanta energia, poi il contraccolpo quando i meneghini hanno alzato il livello, ma chiusura in crescita per Trapani che si è adattata in maniera molto rapida. Difficile dire dove può arrivare questa squadra, ma di certo i tifosi possono continuare a divertirsi e sognare.

TRIESTE, 8

E non è da meno la formazione di coach Christian. Altra neopromossa, altra formazione in grado di raccogliere punti e risultati molto importanti anche contro avversarie di grande caratura. A testimonianza di ciò le due vittorie contro Olimpia Milano e Virtus Bologna.

TORTONA, 7

Risultati a volte un po’ altalenanti, quelli dei piemontesi, ma le ultime due vittorie contro Venezia e Pistoia hanno ridato quota ai ragazzi di coach De Raffaele. A ciò si aggiunge il buon percorso in Champions League: solo lo svantaggio negli scontri diretti ha penalizzato Tortona nel confronto con Manresa, ma i piemontesi sono pronti ad affrontare al meglio i play-in.

TREVISO, 7

Buon voto anche per la formazione veneta, che sembra essere partita con un piglio diverso in questa stagione dopo essersi salvata nelle ultimissime giornate nella scorsa. Cinque vittorie consecutive e una sconfitta di appena due punti contro Sassari, questo il ruolino di marcia che permette alla Nutribullet di passare il Natale al nono posto in classifica.

SASSARI, 7

E a proposito dei sardi, gli uomini di coach Markovic stanno disputando un campionato di tutto rispetto, soprattutto considerando il parallelo impegno in Europa. Decimo posto in classifica con un buon vantaggio sulla zona retrocessione, certamente da mantenere, mentre in Europe League è arrivato un agevole passaggio del turno. Dopo una bella regular season, però, i sardi hanno faticato nell’impatto con il secondo round, ma c’è ancora tempo per rimediare.

SCAFATI, 6

Il buon ruolino di marcia in casa sta tenendo a galla la formazione campana, che a inizio mese ha anche cambiato guida tecnica per provare a scuotere la squadra.

VARESE, 5

Spesso accompagnata da buone intenzioni, all’atto pratico la squadra lombarda fa molta fatica: dopo il grande spavento della retrocessione scampata nella scorsa stagione, in quella nuova sono arrivate appena tre vittorie, e tutte in casa.

PISTOIA, 5.5

Situazione quasi identica per i toscani, anch’essi reduci da un cambio in panchina dopo che con coach Calabria non stavano arrivando gli ottimi risultati raccolti da coach Brienza l’anno scorso. Anche un po’ di sfortuna per Pistoia, ma le ultime sei sconfitte di fila, anche se spesso di misura, sono sintomo di un problema strutturale che va risolto al più presto.

CREMONA, 5

Situazione non troppo diversa da quella di Pistoia anche per la Vanoli, che alterna prestazioni incoraggianti ad altre meno, ma la lotta per la salvezza nella Serie A di basket si fa dura.

NAPOLI, 6

Davvero complicato valutare la situazione in casa partenopea, ma, dovendo ampliare lo sguardo a tutto il 2024, impossibile non dare almeno la sufficienza per l’exploit in Coppa Italia. Un sigillo che andava a certificare l’ottima prima parte della stagione 23/24 e che sembrava solo la premessa di un futuro radioso. Dallo scorso inverno, però, il tracollo: fuori dalle prime otto nella passata stagione e poi undici KO di fila in quella attuale. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria nel derby con Scafati, partita che i tifosi azzurri si augurano che sia di buon auspicio per il futuro.