“Roberto Mancini per sostituire Thiago Motta alla Juventus”: questa è l’ipotesi a sorpresa lanciata in diretta che spiazza tutti.

La stagione della Juventus non sta entusiasmando particolarmente i tifosi bianconeri. L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina bianconera al posto di Massimiliano Allegri non ha portato proprio gli esiti sperati.

Nonostante il record di zero sconfitte in campionato, i bianconeri sono stagnati al sesto posto in classifica, dovuto a dieci pareggi maturati in diciassette giornate. Anche in Champions League le cose non sono andate benissimo. La vittoria con il Manchester City ha raddrizzato la situazione, ma la sconfitta in casa con lo Stoccarda e i pareggi con Aston Villa e Lille difficilmente permetteranno alla Juve di finire tra le prime otto nella maxi classifica e accedere direttamente agli ottavi di finale.

Risultati altalenanti e in certi casi addirittura peggiori rispetto all’ultimo anno di Max Allegri hanno fatto storcere il naso ai tifosi. Tra tifosi e addetti ai lavori sono in parecchi a rivalutare Thiago Motta e mettere in discussione il suo operato. E tra questi c’è anche l’ex calciatore Antonio Cassano, che ha sempre ammesso di avere una grande stima nel suo ex compagno di Nazionale.

“Mancini alla Juventus”, lo ha detto Cassano

Una stagione ricca di insidie e difficoltà, un impatto non proprio eccellente e tanti dubbi e nubi che imperversano sulla sua panchina. Adesso Thiago Motta viene messo in discussione anche da chi inizialmente supportava la scelta della Juventus di affidarsi a lui. Proprio come Antonio Cassano.

FantAntonio, nel corso di “Viva El Futbol”, ha espresso dei dubbi sulla permanenza dell’allenatore italo-brasiliano a Torino, sponsorizzando così un nome a sorpresa: Roberto Mancini. L’ex CT della Nazionale, in una recente intervista al TG1, ha dichiarato di avere dei rimpianti nell’aver lasciato la panchina dell’Italia per quella dell’Arabia Saudita.

Queste le parole di Antonio Cassano durante la live:

“Siccome lui rientrerà, perché è certo che rientrerà, stiamo attenti a Mancini-Juve. Lo dico adesso. Al momento Thiago Motta non sta facendo un buon lavoro. A un top club serve un top manager e non solo un top allenatore, perché bisogna mettere un po’ di situazioni a posto. Chi meglio di lui?“

Chissà se questa ipotesi nata nella testa dell’ex Sampdoria e Inter non possa tramutarsi in realtà in caso di una clamorosa separazione anticipata tra Thiago Motta e la Juventus.