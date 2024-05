Olimpia Milano-Trento quarti di finale playoff Serie A1 2023/2024: calendario, programma, orari e tv delle partite

Il programma con il calendario, gli orari e come vedere in diretta tv le partite della serie Olimpia Milano-Trento, valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Il grande cuore di Nicolò Melli, autore di una tripla e di una stoppata decisive negli ultimissimi secondi della partita contro Cremona, ha confermato il secondo posto in regular season dei meneghini, che fino all’ultimo hanno rischiato di scendere al terzo posto. In effetti, finora non è stata certo una stagione da ricordare per gli uomini di coach Messina, soprattutto per il grosso fallimento in Eurolega, ma i playoff sono l’occasione giusta per provare a chiudere la stagione ancora una volta in crescendo, dopo aver conquistato la terza stella meno di dodici mesi fa. Di fronte, la squadra di coach Galbiati a sua volta non ha brillato in questa annata, riuscendo però a centrare l’obiettivo playoff, piazzamento che ad un certo punto della stagione sembrava decisamente in discussione, e in cui ora proverà a stupire.

Ecco, quindi, il programma della serie Olimpia Milano-Trento, valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023/2024, con le partite che verranno trasmesse su DMAX, NOVE, Eurosport, discovery+ e Dazn.

GARA-1

Sabato 11 o domenica 12 maggio

TBD – EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino

GARA-2

Lunedì 13 o martedì 14 maggio

TBD – EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino

GARA-3

Giovedì 16 o venerdì 17 maggio

TBD – Dolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani Milano

GARA-4 (eventuale)

Sabato 18 o domenica 19 maggio

TBD – Dolomiti Energia Trentino – EA7 Emporio Armani Milano

GARA-5 (eventuale)

Lunedì 20 o martedì 21 maggio

TBD – EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino