Brescia-Pistoia quarti di finale playoff Serie A1 2023/2024: calendario, programma, orari e tv delle partite

Il programma con il calendario, gli orari e come vedere in diretta tv le partite della serie Brescia-Pistoia, valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket. Dopo aver comandata la classifica per diverse settimane, la formazione di coach Magro si è dovuta “accontentare” della terza posizione nella regular season, sfiorando la seconda piazza nell’ultima giornata, sfumata per la vittoria all’ultimo secondo dell’Olimpia Milano. Ora, un interessantissimo testa a testa con la squadra di coach Brienza, che, da neopromossa, ha disputato una stagione di livello altissimo, partecipando anche alla Coppa Italia, confermandosi al top anche nei mesi successivi, chiudendo la stagione al sesto posto. In campionato, Brescia è riuscita a imporsi in entrambi gli scontri diretti al termine di partite sempre accese e vivaci, caratteristiche che segneranno sicuramente anche questa serie.

Ecco, quindi, il programma della serie Brescia-Pistoia, valida per i quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023/2024, con le partite che verranno trasmesse su DMAX, NOVE, Eurosport, discovery+ e Dazn.

– in aggiornamento –

GARA-1

Sabato 11 o domenica 12 maggio

TBD – Germani Brescia – Estra Pistoia

GARA-2

Lunedì 13 o martedì 14 maggio

TBD – Germani Brescia – Estra Pistoia

GARA-3

Giovedì 16 o venerdì 17 maggio

TBD – Estra Pistoia – Germani Brescia

GARA-4 (eventuale)

Sabato 18 o domenica 19 maggio

TBD – Estra Pistoia – Germani Brescia

GARA-5 (eventuale)

Lunedì 20 o martedì 21 maggio

TBD – Germani Brescia – Estra Pistoia