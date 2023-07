Olimpia Milano, Flaccadori: “Qui nel momento giusto. Sono emozionato”

L’Olimpia Milano ha presentato il suo nuovo acquisto Diego Flaccadori. Dopo l’esperienza Dolomiti Trentino, il cestista italiano ha deciso di intraprendere una nuova sfida in quel del capoluogo milanese. L’Olimpia Milano ha comunicato l’acquisto di Flaccadori con un comunicato ufficiale, in cui sono arrivate le parole anche dello stesso giocatore.

Queste le parole di Flaccadori: “Sono contentissimo, emozionato e carico di approdare all’Olimpia. Provengo da un’esperienza che mi ha aiutato molto a costruire fiducia in me stesso e personalità. Penso sia il momento giusto per me di arrivare in una squadra così importante, non vedo l’ora di cominciare e di aiutare l’Olimpia a raggiungere i suoi obiettivi”.