Tiro con l’arco, Mondiali 2023: 12 azzurri a Berlino, in palio i pass a squadre per Parigi nel ricurvo

Domani, martedì 1° agosto, è in programma il via ai Mondiali di tiro con l’arco in programma a Berlino. Un appuntamento fondamentale per via della possibilità di conquistare i pass a squadre per le Olimpiadi di Parigi 2024, che verranno assegnati alle tre migliori formazioni nella gara maschile e in quella femminile del ricurvo. L’Italia al momento è ferma alla carta individuale nel femminile conquistata col bronzo dei Giochi Europei di Chiara Rebagliati.

Saranno in totale dodici gli azzurri che voleranno a Berlino. Nell’arco olimpico al maschile occhi puntati su Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), reduce dall’oro individuale nella terza tappa di Coppa del Mondo a Medellin, Federico Musolesi (Aeronautica Militare) e Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre). Al femminile poi spazio al trio delle Fiamme Oro Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati. Nel compound tocca a Marco Bruno (Fiamme Azzurre) ed Elisa Roner (Kosmos Rovereto). Poi Elia Fregnan (Arcieri Del Torrazzo), Federico Pagnoni (Arcieri Bresciani), Andrea Nicole Moccia (Arcieri Del Torresin) e Marcella Tonioli (Arcieri Montalcino). Le riserve a casa saranno Michea Godano (Arcieri Tigullio) e Irene Franchini (Fiamme Azzurre).

Domani il via con le 72 frecce di qualifica sia del ricurvo che del compound. Sono 529 gli arcieri iscritti in rappresentanza di 81 Nazioni diverse. Oltre agli azzurri, delegazioni al gran completo per Francia, Gran Bretagna, Germania, India, Kazakistan, Corea del Sud, Olanda, Polonia, Tailandia, Taipei, Turchia e Stato Uniti d’America.