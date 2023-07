Le squadre favorite per lo Scudetto 2024 di Serie A: la lotta al vertice del calcio italiano

La nuova stagione di Serie A si avvicina con l’entusiasmo dei tifosi che cresce a ogni giorno che passa, tra pronostici e notizie di calciomercato. La corsa per il titolo di campione d’Italia promette di essere emozionante e combattuta, con diverse squadre pronte a darsi battaglia sul campo.

Dopo il trionfo del Napoli nella stagione precedente, gli occhi sono puntati sulle possibili squadre favorite per lo scudetto 2024. Secondo i bookmakers, una delle prime candidate al titolo è l’Inter, dopo il suo ultimo tricolore nel 2021 nell’era Conte. Ma quali sono le altre squadre che si contenderanno il primato? Analizziamo le principali pretendenti al titolo e le quote scommesse a loro favore.

Inter

L’Inter è una delle squadre da battere. Dopo una stagione positiva che l’ha vista vincere la Coppa Italia e arrivare in finale di Champions, ora l’obiettivo è quello di tornare ad avere il tricolore sul petto. La guida di un allenatore di esperienza come Simone Inzaghi aggiunge ulteriore potenza al loro arsenale e la forza dell’Inter risiede nella combinazione di talenti individuali e nell’efficienza del loro gioco di squadra.

Gli investimenti mirati durante la finestra di mercato hanno ulteriormente rinforzato la rosa, mantenendo la stabilità e la continuità nella squadra. Sebbene sia definitivamente sfumato Lukaku (deludente lo scorso anno), l’arrivo di Thuram davanti aggiunge sicuramente peso all’attacco, così come l’esperienza di Cuadrado.

Ancora da capire da chi sarà difesa la porta: Sommer è il primo indiziato dopo la cessione di Onana allo United. Non dimentichiamo la partenza di un uomo di esperienza come Dzeko, che probabilmente verrà sostituito in modo adeguato.

L’Inter è pronta a difendersi con il coltello tra i denti e a puntare alla gloria europea. La passione dei tifosi e la storia gloriosa del club sono ulteriori fattori che alimentano la determinazione dell’Inter nel cercare di vincere ancora.

Juventus

La Juventus, nonostante non abbia raggiunto gli standard elevati a cui ci ha abituati negli anni passati, resta sempre una minaccia per lo scudetto. Con la conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina, i bianconeri cercano di ritrovare la loro identità e la loro abilità vincente. La Vecchia Signora vanta una rosa di talenti esperti e giovani promettenti che, se messi insieme, possono rappresentare una combinazione vincente.

Nella speranza che venga riconfermato Chiesa, l’arrivo di un giovane come Weah, l’attesa di una punta come Lukaku, il rientro di Pogba e gli ultimi fuochi d’artificio di mercato (Kessie e Castagne), la Juve senza coppe europee da giocare potrebbe essere una sorpresa inattesa dopo alcuni anni di digiuno e ricostruzione.

Napoli

Il Napoli, campione in carica, è deciso a ripetere il successo e dimostrare che il trionfo della scorsa stagione non è stato un caso isolato. La squadra di Spalletti ha impressionato tutti con un gioco avvincente e una mentalità vincente. Gli azzurri possono contare sulle stelle in campo, Kvarasthvelia e Osimenh riconfermati al momento, ma è anche la coesione e la solidità del gruppo che hanno fatto la differenza.

Il desiderio di riconfermarsi campioni e la voglia di dimostrare di poter competere anche in Europa spingeranno il Napoli a dare il massimo. Tuttavia, la pressione di dover difendere il titolo e il ruolo di “bersaglio” delle altre squadre saranno sfide da affrontare. Se la squadra manterrà la fame e la determinazione mostrate nella stagione precedente, il Napoli avrà sicuramente una parola importante da dire nella corsa allo scudetto.

D’altronde la rosa è molto competitiva e, se messa a confronto con quella dei due scudetti a cavallo degli anni 80 e 90, è di tutto rispetto. Di questo parla anche in modo molto approfondito Renica in una sua intervista su Express VPN, dove potrete leggere anche un’ampia analisi tra le rose che hanno permesso al Napoli di trionfare negli ultimi anni.

Milan

Il Milan, una delle squadre più storiche del calcio italiano, sta cercando di riconquistare la vetta del calcio nazionale. Dopo il trionfo del 2022, l’anno scorso ha dovuto cedere il passo al Napoli, anche se non sono mancate le soddisfazioni in chiave europea.

Con la difesa capitanata da Maignan e Tomori riconfermata, il Milan sta dando vita a diversi colpi di mercato che certamente renderanno ancora più competitiva la squadra: Rejinerds, Chukuweze, Loftus Cheeck, Okafor e Pulisic portano una ventata di esperienza europea che non farà di certo male al team.

Le romane

Roma e Lazio, le due squadre della Capitale, rappresentano sempre una sorpresa e possono creare problemi alle squadre di vertice. La Roma dopo la conferma di Dybala dovrà lavorare in attacco, complice l’infortunio di Abrham. Scamacca e Morata sono i primi candidati.

La Lazio ha invece cambiato poco al momento dopo il secondo posto dell’anno passato. Il salto di qualità che sicuramente farà Luis Alberto potrebbe essere la miglior soluzione all’improvvisa partenza di Milinkovic che lascia un buco difficile da colmare in mezzo al campo.