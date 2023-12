Marsiglia-Lione, Gattuso: “Esonero Grosso? Fa parte del nostro lavoro”

Dopo la vittoria in settimana nella partita di Europa League contro l’Ajax, Il Marsiglia di Gennaro Gattuso batte il Rennes e dà proseguo al momento alla striscia di risultati utili consecutivi. La prossima sfida che attende la squadra del tecnico italiano, é il recupero della sfida contro il Lione, in programma mercoledì, partita che fu rinviata per l’assalto al pullman del Lione dei tifosi del Marsiglia.

Nella conferenza stampa della vigilia, l’ex centrocampista del Milan e della nazionale ha colto l’occasione per parlare dell’esonero di Fabio Grosso e degli ennesimi incidenti in Francia, che hanno causato la morte di un tifoso del Nantes nel weekend: “L’esonero non mi piace, ma fa parte del nostro lavoro. É il rischio che corriamo. Mercoledì é una partita molto importante per tutto l’ambiente sotto tutti i punti di vista. Il calcio deve essere una festa, speriamo che vada tutto bene. In particolare, mi viene da pensare ai tifosi del Nantes. Ci sono molti problemi in questo momento ma i bambini devono andare serenamente allo stadio, in una bella atmosfera. questo dovrebbe essere il calcio“.