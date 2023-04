Memphis Grizzlies-LA Lakers stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers, gara-5 della serie playoff NBA 2022/2023. Il canestro quasi allo scadere che di LeBron James, che ha portato poi all’overtime vinto dai gialloviola, ha tolto ai Grizzlies la possibilità di tornare sul parquet di casa in una situazione di parità. Invece siamo sul 3-1 per i Lakers, che hanno la possibilità di chiudere la serie. Non sarà facile, anche perché le energie spese in gara-4 sono state molte e il pubblico di casa proverà a caricare la squadra sin dai primi minuti. La palla a due è prevista nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 26 aprile, all’01:30 italiane. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW ed NBA League Pass.