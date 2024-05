Playoffs Nba 2024: gara6 agli Indiana Pacers, si torna a New York per la decisiva gara7

Gli Indiana Pacers schiantano 116-103 i New York Knicks in gara6 delle semifinali della Eastern Conference e rimandano il verdetto alla gara decisiva. Si torna dunque al Madison Square Garden per un’altra gara7 di questi Playoffs Nba 2024, mentre Boston che rimane in attesa di conoscere la sua avversaria in finale di Conference. Si conferma una serie appannaggio della squadra di casa, con la Gainbridge Fieldhouse che per la terza volta su tre partite ha fatto sentire il proprio apporto. Inoltre, per la sesta volta in altrettante gare, chi domina la lotta a rimbalzo vince la partita: anche stavolta è così, con i padroni di casa che catturano 47 carambole contro le 35 degli ospiti. La squadra di Carlisle manda ben 6 giocatori in doppia cifra: il top scorer è Siakam con 25 punti, seguito da Turner a quota 17 e Nembhard, Haliburton e McConnell appaiati a quota 15. Per i Knicks guida Brunson con 31 punti (ma 11/26 dal campo), seguono McBride con 20 e DiVincenzo con 17.

NBA PLAYOFFS 2024: TUTTI I RISULTATI

NBA PLAYOFFS 2024: IL TABELLONE

LA CRONACA DEL MATCH – Inizio di partita nel segno di McBride, che spara tre bombe nei primi minuti e dopo 6′ è già in doppia cifra. Indiana però non rimane a guardare, e grazie a Nembhard e Turner rimane in scia, ma ancora DiVincenzo continua a bucare la difesa avversaria e alla prima sirena i Knicks sono avanti 30-29. Nel secondo quarto si mettono al lavoro Siakam e Haliburton, e i padroni di casa mettono la freccia. I Pacers non si fermano e infilano un parziale da 17-2, interrotto solo dalla tripla sulla sirena dall’angolo di DiVincenzo che ricuce lo strappo e manda le due squadre all’intervallo sul punteggio di 61-51.

Dopo una prima metà di gara piuttosto opaca si sblocca anche Brunson con 11 punti in fila per i suoi (e 16 nel solo terzo quarto), ma è un fuoco di paglia: Indiana corre e alza il ritmo, trovando un 9-1 di parziale propiziato da Haliburton e McConnell che spacca in due la gara, e manda la formazione di Carlisle avanti nettamente. Siakam brucia diverse volte la retina dal mid-range e i Pacers chiudono il terzo quarto avanti 88-75. Le triple di Nembhard e un paio di schiacciate da highlight di Toppin consolidano il +20 nell’ultima frazione e consegnano la vittoria ai gialloblù per 116-103, rimandando tutti i verdetti alla decisiva gara7.