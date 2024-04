Playoff Nba 2024: Miami fa il colpo a Boston, Okc sul 2-0

Nella notte Nba si sono disputate due gare di primo turno play-off. Miami ha compiuto l’impresa, andando a vincere al TD Garden di Boston contro i numeri 1 della Eastern Conference per 111-101. Gran prova degli Heat, che accelerano nella ripresa e riescono a mantenere il vantaggio fino alla sirena finale, ribaltando così il fattore campo. La serie così si sposta in Florida con il punteggio sull’1-1. Con Jimmy Butler out fino al termine della stagione dopo l’infortunio nei play-in contro Phila, è Tyler Herro a prendere sulle spalle la squadra di Spoelstra con 24 punti e 14 assist. A coadiuvare il prodotto di Kentucky ci sono poi Adebayo e Caleb Martin, entrambi a quota 21 punti. I Celtics non riescono invece a trovare alternative a Brown e Tatum, che chiudono rispettivamente con 33 e 28 punti a referto.

Tutto più semplice invece per i numeri 1 a Ovest: gli Oklahoma City Thunder schiantano infatti 124-92 i Pelicans e salgono sul 2-0 nella serie. Dopo la vittoria tirata di gara1, nel secondo episodio la squadra di Daigneault inserisce le marce alte fin da subito e scappa via nel punteggio già a fine primo quarto, controllando il divario fino alla fine. Top scorer Shai Gilgeous-Alexander con 33 punti, seguito da Holmgren a quota 26 e da Jalen Williams con 21. Lato New Orleans il migliore è Valanciunas con 19, ma pesa la scarsa serata al tiro di McCollum e l’assenza di Zion Williamson.