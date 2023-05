Boxe, Saul Canelo Alvarez vs John Ryder in tv: programma, orario e streaming Mondiale supermedi

di Mattia Zucchiatti 15

Saul Canelo Alvarez torna a combattere in Messico nella settimana del Cinco de Mayo e lo fa contro John Ryder. Dopo la sconfitta contro Bivol e il ritorno alla vittoria contro il rivale di sempre Golovkin, il pugile di Guadalajara difenderà le sue quattro cinture Wbc, Wbo, Ibf e Wba dei supermedi contro il 34enne britannico, 32 vittorie e 5 sconfitte in carriera. All’Estadio Akron di Zapopan (nell’area metropolitana di Guadalajara, la città natale di Canelo), Alvarez cercherà il successo del rilancio contro un pugile non certo di vertice. Insomma, un match abbordabile e comodo, anche se il rischio sorprese nella boxe è sempre dietro l’angolo. La riunione inizierà alle 01:00 della notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio, mentre il main event dovrebbe andare in scena alle 03:00 circa. Potrete seguire l’evento su Dazn con la telecronaca di Niccolò Pavesi col commento tecnico di Alessandro Duran. Sportface.it vi offrirà la cronaca del match di Canelo e Ryder nella mattinata di domenica.

Programma nottte tra sabato 6 e domenica 7 maggio

Dalle 01:00, Gabriel Valenzuela vs Stevie Spark

A seguire, Oleksandr Gvozdyk vs Ricards Bolotniks

A seguire, Julio Cesar Martinez vs Ronal Batist (Titolo mondiale Wbc pesi mosca)

Intorno alle 03:00, Saul Canelo Alvarez vs John Ryder (Titoli mondiali Wbc, Ibf, Wba, Wbo pesi supermedi)