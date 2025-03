Niente vittoria numero 100 per Novak Djokovic: a prendersi la corona nel Masters 1000 di Miami 2025 è Jakub Mensik. Il torneo da favola del 19enne ceco si chiude con un trionfo straordinario dopo due ore di battaglia in due set terminati al tiebreak: 7-6(4) 7-6(4) il risultato finale. La serata è stata condizionata pesantemente dal maltempo, che ha costretto a un rinvio della partita di circa sei ore. Al ritorno, le condizioni erano chiaramente ancora insidiose, molto umide, ma Mensik non ha vacillato un secondo adattandosi al meglio e imponendo la sconfitta al campione serbo. Mensik vince così il suo primo Masters 1000 in carriera, mentre per Nole sarebbe stato il 41esimo.

Masters 1000 Miami, la cronaca di Mensik-Djokovic

Al ritorno in campo c’è molta incertezza sulle condizioni ambientali in cui dovranno giocare i due tennisti. L’umidità è alta, la condensa sul cemento è un’ulteriore insidia per i due protagonisti. Jakub parte alla grande mostrando fin da subito una grande solidità al servizio. Di contro, Djokovic ha qualche difficoltà in più nell’adattamento e nel suo primo turno alla battuta concede diversi errori gratuiti, ritrovandosi sotto per 3-0. La prima di Mensik vacilla nel settimo gioco, e dal 30-30 il serbo non si lascia sfuggire l’occasione di piazzare il contro break che rimette in parità la partita.

Si va, quindi, al tiebreak. Mensik sale sull’immediato 2-0 trovando una bella risposta a cui fa seguito la chiusura di volée, poi Djokovic perde anche il secondo servizio con un dritto fuori misura. Sul 5-0, il parziale è più che indirizzato verso il classe 2005. Djokovic si riprende un mini-break per il 6-4, ma Mensik chiude i conti.

Il secondo set è molto lineare: Djokovic spinge molto da fondocampo e Mensik fatica a trovare spiragli per impensierirlo. Allo stesso modo, però, Jakub si conferma molto solido al servizio e non rischia niente. Il parziale si accende nel quinto game, con Novak al servizio: un errore di dritto e un doppio fallo portano lo scambio sullo 0-30. Dal 30 pari, Mensik ottiene una prima palla break, poi una seconda. Il serbo si difende con la prima, per poi chiudere a rete. Altri due game, uno per parte, finiranno ai vantaggi, ma non arrivano break.

Mensik trova ancora un iniziale mini break, recuperato da Djokovic, il quale torna sotto dopo essere stato fermato dalla rete. Ripresosi nuovamente il mini break nel settimo punto, Djokovic commette due errori gratuiti permettendo a Mensik di volare sul 6-3. Novak annulla il primo match point, ma nulla può sul secondo: Mensik chiude con un servizio vincente e festeggia al termine di un torneo magnifico.