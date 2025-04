È cominciata l’ultima settimana della regular season Nba, che si concluderà domenica quando scenderanno in campo tutte e trenta le squadre ad orari comodi anche per il pubblico italiano. I verdetti però sono ancora lontani, perché in entrambe le conference è ancora tutto in ballo per decidere la griglia delle sei squadre Nba che accederanno direttamente ai playoff e le quattro che invece dovranno guadagnarsi il pass attraverso i play-in. Andiamo a vedere nel dettaglio le possibili combinazioni per quanto riguarda la post season.

La situazione nella Eastern Conference

Corsa ai playoff Nba cristallizzata

A Est le sei squadre che avanzeranno direttamente ai playoff sono già decise, ma è ancora ignoto l’ordine. Attualmente la classifica al comando da inizio stagione i Cleveland Cavaliers, ai quali manca una vittoria nelle ultime 4 gare per la matematica; sulla carta potrebbero ancora chiudere primi i Boston Celtics, che verosimilmente però dovranno accontentarsi del secondo posto. Anche per il terzo posto sembra quasi fatta per i New York Knicks, che hanno un margine di tre gare da gestire sugli Indiana Pacers quarti. Haliburton e compagni a loro volta possono contare su un cuscinetto di tre gare sui Milwaukee Bucks, dunque sembra tutto già scritto. Potrebbero cambiare gli equilibri per il quinto posto, ma per i Detroit Pistons sarà impresa ardua recuperare una gara e mezza sulla formazione di Antetokounmpo. Saranno determinanti in ogni caso i due scontri diretti tra le due formazioni nelle ultime due giornate.

Cleveland Cavaliers 62-16 Boston Celtics 58-20 New York Knicks 50-28 Indiana Pacers 47-31 Milwaukee Bucks 44-34 Detroit Pistons 43-36

Le possibili combinazioni per i playoff

#1 e #2: Cleveland Cavaliers o Boston Celtics

#3: New York Knicks o Indiana Pacers

#4: New York Knicks o Indiana Pacers o Milwaukee Bucks

#5: Indiana Pacers o Milwaukee Bucks o Detroit Pistons

#6: Milwaukee Bucks o Detroit Pistons

Il calendario delle squadre coinvolte per i playoff Nba

In ordine di classifica all’8 aprile. @: in trasferta, vs: in casa

Cleveland Cavaliers: vs Bulls, @Pacers, @Knicks, vs Pacers

Boston Celtics: @Knicks, @Magic, vs Hornets, vs Hornets

New York Knicks: vs Celtics, @Pistons, vs Cavaliers, @Nets

Indiana Pacers: vs Wizards, vs Cavaliers, vs Magic, @Cavaliers

Milwaukee Bucks: vs Timberwolves, vs Pelicans, @Pistons, vs Pistons

Detroit Pistons: vs Knicks, vs Bucks, @Bucks

Incerto l’ordine ai play-in

Anche per i play-in vale un discorso analogo, dato che sono già sicure le quattro franchigie che vi prenderanno parte, ma rimane ancora da determinare l’ordine. Chiudere al settimo e ottavo posto è determinante per avere a disposizione almeno due gare per l’accesso ai playoff, e al momento sarebbero gli Orlando Magic e gli Atlanta Hawks ad avere questo vantaggio. Il loro margine però è risicato sui Chicago Bulls e sui Miami Heat, che potrebbero ancora tornare in corsa. L’unica certezza è che gli Heat non potranno agguantare il settimo posto, mentre tutte le altre potrebbero finire in qualsiasi posizione tra la settima e la decima.

Probabilmente dipenderà tutto dai due scontri diretti tra Magic e Hawks, e da quello tra Bulls e Heat. Va segnalato però che Atlanta sulla carta ha un calendario piuttosto facile (Nets e 76ers non hanno più nulla da chiedere), così come Miami (contro Pelicans e Wizards non dovrebbero incontrare problemi). Già da tempo eliminate matematicamente invece le altre cinque formazioni.

7. Orlando Magic 38-40

8. Atlanta Hawks 37-41

9. Chicago Bulls 36-42

10. Miami Heat 36-43

Le possibili combinazioni

#7: Orlando Magic o Atlanta Hawks o Chicago Bulls

#8: Orlando Magic o Atlanta Hawks o Chicago Bulls o Miami Heat

#9: Orlando Magic o Atlanta Hawks o Chicago Bulls o Miami Heat

#10: Orlando Magic o Atlanta Hawks o Chicago Bulls o Miami Heat

Il calendario delle squadre coinvolte per i play-in

Orlando Magic: vs Hawks, vs Celtics, @Pacers, @Hawks

Atlanta Hawks: @Magic, @Nets, @76ers, vs Magic

Chicago Bulls: @Cavaliers, vs Heat, vs Wizards, @76ers

Miami Heat: @Bulls, @Pelicans, vs Wizards

La situazione nella Western Conference

Lotta apertissima dalla terza all’ottava posizione

L’unica certezza a Ovest è il primo posto degli Oklahoma City Thunder, vicini anche a chiudere con il miglior record dell’intera lega. Manca una vittoria invece agli Houston Rockets per avere la matematica del secondo posto, anche se il calendario è complicato (affronteranno Clippers, Lakers e Nuggets). Al terzo posto ci sono i Los Angeles Lakers, che difficilmente però riusciranno a recuperare le tre gare e mezzo di distanza che li separano dai texani. Dai gialloviola in giù è un mucchio selvaggio degno del miglior Peckinpah: sono sei infatti le franchigie che potrebbero ancora chiudere dal terzo all’ottavo posto, e tutto si deciderà in queste entusiasmanti ultime gare.

Come detto, i Lakers attualmente terzi sono i favoriti per mantenere la posizione, con un margine di una gara e mezza sugli inseguitori. Denver è quarta ma in un limbo, e le ultime quattro sconfitte consecutive non possono far dormire sonni sereni a Jokic e compagni. Dietro è bagarre totale, perché con lo stesso record di 46 vittorie e 32 sconfitte ci sono ben quattro squadre: i Los Angeles Clippers, i Golden State Warriors, i Minnesota Timberwolves e i Memphis Grizzlies. Il calendario potrebbe favorire leggermente i Warriors (gare comode contro Suns, Spurs e Blazers prima della sfida finale contro i Clippers) e i T-Wolves (che oltre allo scontro diretto con Memphis affronteranno Bucks, Nets, Jazz con poco o niente ancora da chiedere).

Oklahoma City Thunder 64-14 Houston Rockets 52-27 Los Angeles Lakers 48-30 Denver Nuggets 47-32 Los Angeles Clippers 46-32 Golden State Warriors 46-32 Minnesota Timberwolves 46-32 Memphis Grizzlies 46-32

Le possibili combinazioni per i playoff

#1: Oklahoma City Thunder

#2: Houston Rockets o Los Angeles Lakers

#3: Houston Rockets o Los Angeles Lakers o Denver Nuggets o Los Angeles Clippers o Golden State Warriors o Minnesota Timberwolves o Memphis Grizzlies

#4, #5, #6, #7 e #8: Los Angeles Lakers o Denver Nuggets o Los Angeles Clippers o Golden State Warriors o Minnesota Timberwolves o Memphis Grizzlies

Il calendario delle squadre coinvolte per i posti rimanenti ai play-off Nba

Houston Rockets: @Clippers, @Lakers, vs Nuggets

Los Angeles Lakers: @Thunder, @Mavericks, vs Rockets, @Trail Blazers

Denver Nuggets: @Kings, vs Grizzlies, @Rockets

Los Angeles Clippers: vs Spurs, vs Rockets, @Kings, @Warriors

Golden State Warriors: @Suns, vs Spurs, @Trail Blazers, vs Clippers

Minnesota Timberwolves: @Bucks, @Grizzlies, vs Nets, vs Jazz

Memphis Grizzlies: @Hornets, vs Timberwolves, @Nuggets, vs Mavericks

Quasi chiuso il discorso per gli ultimi due posti ai play-in

Se per le prime otto posizioni è ancora tutto aperto con l’ordine che potrebbe cambiare drasticamente rispetto alla situazione attuale, per i rimanenti due posti ai play-in sembra tutto già chiuso. Il finale di stagione pessimo dei Phoenix Suns (6 ko consecutivi), degna conclusione di una stagione decisamente inferiore alle attese, ha infatti praticamente estromesso la franchigia dell’Arizona dalla post season. La matematica li tiene ancora in vita, ma molto probabilmente ancora per poco, date le tre gare e mezza di distanza dai Dallas Mavericks decimi. Aperto invece il discorso per avere il fattore campo nella sfida con i Sacramento Kings, attualmente avanti di una gara sui texani.

9. Sacramento Kings 39-40

10. Dallas Mavericks 38-41

11. Phoenix Suns 35-43

Le possibili combinazioni

#9 e #10: Sacramento Kings o Dallas Mavericks o Phoenix Suns

Il calendario delle squadre coinvolte per i play-in

Sacramento Kings: vs Nuggets, vs Clippers, vs Suns

Dallas Mavericks: vs Lakers, vs Raptors, @Mavericks

Phoenix Suns: vs Warriors, vs Thunder, vs Spurs, @Kings