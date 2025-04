L’ex pilota che per nove volte si è laureato campione del mondo, sta facendo parlare di sé anche fuori dalla pista

Valentino Rossi è stato uno degli sportivi italiani più famosi e vincenti della storia mondiale. Il suo contributo al mondo delle moto è stato pazzesco, non tanto per le vittorie e basta ma anche per il fatto di essere diventato un vero e proprio idolo in ogni parte del mondo.

The Doctor, così viene ancora oggi soprannominato, ha vinto 9 titoli mondiali considerando il 125cc e 250 cc con Aprilia e i 7 in 500cc/Moto Gp con Honda e Yamaha. Insomma, più volte ha dato modo di vedere a tutti il suo enorme talento.

Valentino Rossi, scatti virali sui social: cos’è successo

Ora che si è ritirato, Valentino Rossi si può dedicare alla famiglia. Adesso per esempio sta tornando dalle Maldive con la compagna Francesca Sofia Novello e le due figlie, Giulietta e Gabriella, quest’ultima nata a gennaio. Franscea Sofia ha pubblicato alcune foto di loro quattro insieme e del loro ritorno alle Maldive, dopo esserci stati già nel 2023.

I due non si sono ancora sposati e lo stesso Rossi, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva raccontato come “Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio”. Ciò non toglie che Valentino ci sta anche pensando.

“Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci – aveva rivelato –. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”.