Sono otto le gare in programma nella nottata Nba. Spicca il netto trionfo degli Oklahoma City Thunder, che proseguono la loro marcia verso il miglior record della lega e demoliscono 145-117 i Chicago Bulls. Okc domina per tutti i 48′ e manda ben otto uomini in doppia cifra, e tra questi il top scorer con 31 punti è Isaiah Joe (8/14 da tre), mentre Shai Gilgeous-Alexander chiude con la doppia doppia da 27 punti e 12 assist. Nei rossoneri sfiora la tripla doppia l’ex di turno Josh Giddey (15 punti, 10 assist e 8 rimbalzi), mentre il migliore è Jevon Carter con 17.

Vittorie anche per le due formazioni di Los Angeles. I Clippers piegano 87-96 a domicilio gli Orlando Magic, al termine di una partita tirata ma sempre in controllo nella ripresa; Kawhi Leonard e Norman Powell sono i migliori realizzatori con 21 punti, mentre James Harden ne aggiunge 20 e Ivica Zubac piazza la doppia doppia da 18+20 rimbalzi. Ai padroni di casa non basta il solito Paolo Banchero da 26 punti. Successo anche per i Lakers, che nella ripresa mettono la freccia e superano 104-98 gli Houston Rockets. Con LeBron James e Luka Doncic sotto tono (autori rispettivamente di 16 e 20 punti), sono decisivi gli innesti dalla panchina di Dorian Finney-Smith e Gabe Vincent, che realizzano 20 punti ciascuno. Nei texani invece il migliore, sempre con 20 punti, è Amen Thompson.

Le altre gare della notte Nba

Si avvicinano alla vetta della Eastern Conference, ora distante 4 gare, i Boston Celtics. I campioni in carica hanno avuto la meglio 103-117 sul parquet dei Memphis Grizzlies, trascinati dai 26 punti Al Horford e dai 25 con 14 rimbalzi di Jayson Tatum. Ja Morant con i suoi 16 punti non è sufficiente per gli orsi, che collezionano la sesta sconfitta nelle ultime sette gare e ora devono guardarsi le spalle. In chiave play-in a Ovest arriva però la pesante e inattesa sconfitta dei Dallas Mavericks, che tra le mura amiche cadono 109-113 sotto i colpi dei Brooklyn Nets. Privi dei suoi leader offensivi Cam Thomas e Cam Johnson, gli ospiti trovano 24 punti da Keon Johnson, mentre nei texani Anthony Davis fatica e chiude con 12 punti.

Proseguono il grande periodo di forma invece gli Indiana Pacers, che superano 111-109 i Sacramento Kings e centrano la nona vittoria nelle ultime dodici gare. DeMar DeRozan (31 punti alla fine) e compagni scappano via nella ripresa toccando il +16, ma non resistono nel finale al rientro della formazione di Indianapolis, che con un 14-2 di parziale firmato quasi interamente da Tyrese Haliburton (doppia doppia da 18 punti e 11 assist) mettono la freccia e trionfano. Freddissimo in lunetta nell’ultimo minuto anche Andrew Nesmith, miglior realizzatore di Indiana con 24 punti, mentre ai Kings non bastano nemmeno i 25 con 16 rimbalzi di Domantas Sabonis.

I risultati della notte Nba

Orlando Magic – Los Angeles Clippers 87-96

Charlotte Hornets – Utah Jazz 110-106

Washington Wizards – Miami Heat 94-120

Indiana Pacers – Sacramento Kings 111-109

Memphis Grizzlies – Boston Celtics 103-117

Oklahoma City Thunder – Chicago Bulls 145-117

Dallas Mavericks – Brooklyn Nets 109-113

Los Angeles Lakers – Houston Rockets 104-98

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 60-15 Boston Celtics 56-19 New York Knicks 47-27 Indiana Pacers 44-31 Detroit Pistons 42-33 Milwaukee Bucks 40-34 Atlanta Hawks 36-38 Orlando Magic 36-40 Miami Heat 34-41 Chicago Bulls 33-42 Toronto Raptors 28-47 Brooklyn Nets 25-51 Philadelphia 76ers 23-52 Charlotte Hornets 19-56 Washington Wizards 16-59

-WESTERN CONFERENCE