Terza sconfitta in cinque gare per l’Italia ai Mondiali di curling maschile, in corso in Canada a Moose Jaw. Nella notte, il team azzurro (lo skip Joel Retornaz, il vice e lead Mattia Giovanella, il third Amos Mosaner e il second Sebastiano Arman) ha dovuto inchinarsi al cospetto della Norvegia con il punteggio di 9-8, sconfitta pesante in chiave classifica e qualificazione ai playoff. Retornaz e compagni si trovano infatti attualmente al nono posto della graduatoria con due vittorie e tre ko, ma solo le prime sei classificate avanzano alla fase ad eliminazione dirette (le prime due in semifinale e dalla terza alla sesta ai playoff). Il distacco con la Svezia sesta è già significativo, e in questo senso risulteranno fondamentali le due prossime sfide contro Scozia e Canada.

La cronaca di Italia-Norvegia

Gli azzurri partono bene e trovano un punto nel primo end, ma gli scandinavi reagiscono prontamente con tre punti nel parziale successivo, che li porta subito avanti nel punteggio. Anche nel quarto end la Norvegia è scatenata, e marca altri tre punti provando la fuga sul 6-2. Il team tricolore accusa il colpo e perde la mano nel quinto end, e ciò permette agli avversari di chiudere sul 7-2 all’intervallo. Retornaz e compagni sembrano però rinfrancati dalla pausa e provano la rimonta, trovando tre punti nel sesto end per tornare a -2 nel punteggio. L’incontro prosegue lineare fino all’ultimo end, dove l’Italia arriva sotto 9-6: la strategia azzurra permette di portare a casa altri due punti ma non di pareggiare l’incontro, che finisce 9-8 in favore della Norvegia.

La classifica aggiornata dei Mondiali di curling

Cina (4V, 1P) Norvegia (4V, 1P) Scozia (3V, oP) Svizzera (4V, 1P) Canada (3V, 1P) Svezia (3V, 1P) Repubblica Ceca (3V, 2P) Stati Uniti (2V, 2P) Italia (2V, 3P) Germania (1V, 4P) Giappone (1V, 4P) Austria (0V, 5P) Corea del Sud (0V, 5P)

Il calendario dell’Italia

Martedì 1 aprile

Ore 22:00 – Italia-Scozia

Mercoledì 2 aprile

Ore 03:00 – Italia-Canada

Ore 17:00 – Italia-Austria

Giovedì 3 aprile

Ore 17:00 – Italia-Svizzera

Ore 22:00 – Italia-Germania

Venerdì 4 aprile

Ore 17:00 – Italia-Svezia

Ore 22:00 – Italia-Giappone