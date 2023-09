Golf, Ryder Cup 2023: Djokovic, Bale, Shevchenko e Sainz protagonisti dell’All Star Match

Novak Djokovic, Gareth Bale, Andriy Shevchenko, Carlos Sainz e Leonardo Fioravanti sono tra i protagonisti annunciati dell’All Star Match della Ryder Cup 2023 di Roma. Così come apprende l’Ansa mercoledì 27 settembre si terrà il consueto appuntamento di golf e al Marco Simone Golf & Country Club sarà parata di stelle dello sport che si ritroveranno sul green per una sfida da non perdere.