Tottenham, Postecoglou: “Parlerò con Kane di come rendere il club di successo”

Giorni molto importanti per il futuro di Harry Kane, conteso da Tottenham e Bayern Monaco. L’attaccante inglese, in scadenza di contratto con gli Spurs a giugno 2024, ha ricevuta una prestigiosa offerta dai bavaresi, pronti a sborsare circa 82 milioni di euro per portarlo in Germania. Il Tottenham ovviamente spera di tenerlo, anche perché è una bandiera del club, e spera di rinnovargli il contratto per non perderlo a zero la prossima estate. L’impressione è che a fare la differenza sarà il colloquio tra lo stesso Kane e il nuovo tecnico Ange Postecoglou in occasione della ripresa degli allenamenti.

“Voglio che Kane resti. Mi presenterò e ci scambieremo le rispettive visioni, parleremo di come fare per rendere questo un club di successo – ha spiegato in conferenza stampa Postecoglou – Personalmente sto provando a concentrarmi su ciò che so in questo momento e Kane è parte della squadra. Non ho però ricevuto rassicurazioni sulla sua permanenza, né me le sarei aspettate“.