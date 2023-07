Milano-Cortina 2026, Abodi: “Stiamo recuperando il ritardo, sarà un po’ una corsa contro il tempo”

“Sono convinto che nell’arco dei prossimi due mesi si assesterà tutto anche dal punto di vista appunto dell’affidamento dei lavori, dei bandi, delle procedure e ci renderemo conto effettivamente dei ritardi. Sono ottimista anche se bisogna essere concreti e realisti”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ospite a Radio24, sui prossimi Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. “Stiamo recuperando il ritardo, la cosa importante è che abbiamo pianificato gli interventi infrastrutturali che riguardano le opere pubbliche che rimarranno una grande eredità. E’ di pochi giorni fa la pubblicazione del bando per l’impianto di bob, slittino e skeleton a Cortina”, ha aggiunto Abodi. “È un po’ una corsa contro il tempo nella misura in cui mancano 900 giorni scarsi e sappiamo quanto il tempo sia prezioso quando si parla di opere pubbliche per i rischi di qualsiasi problematica di cantiere, di procedimento o quant’altro, però la squadra è molto coesa, molto unita e io sono convinto che arriveremo per tempo anche se non con largo anticipo”, ha concluso il ministro.

Abodi poi ha parlato anche di calcio e in particolare su questo calciomercato caratterizzato dalle numerose offerte dall’Arabia Saudita: “Sul piano economico rischiamo di perdere il confronto con l’Arabia Saudita, ma molti calciatori hanno scelto di restare nel nostro campionato. In Arabia è un campionato di Stato, non aperto, spero che il calcio aiuti processi di democratizzazione”.