Nottata ricca di gare in Nba, con ben nove in programma ma senza grosse sorprese. Proseguono le due strisce consecutive più lunghe della lega, di fabbrica Lakers e Cavaliers. I gialloviola hanno avuto la meglio con un comodo 136-115 sui malcapitati New Orleans Pelicans. I losangelini hanno guidato nel punteggio per tutti e 48 i minuti, trascinati dai due massimi violini LeBron James (34 punti per il Re) e Luka Doncic, il quale ha sfiorato la tripla doppia con 30 punti, 15 assist e 8 rimbalzi; a questi si aggiunge anche la doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi dell’ex Jaxson Hayes, mentre nei Pels non basta uno Zion Williamson da 37 punti (17/23 dal campo).

Ancora meglio fa Cleveland, che sigla la vittoria numero 11 in fila battendo 117-139 a domicilio i Chicago Bulls. I Tori hanno avuto in mano la partita nel primo tempo (15 punti il massimo vantaggio a metà secondo quarto) prima di farsi recuperare dalla franchigia dell’Ohio, che negli ultimi 6′ ha messo la freccia con un parziale di 32-10 propiziato da Jarrett Allen (25 punti con 17 rimbalzi alla fine per lui) e dall’ex Trieste Javonte Green. Il top scorer dei Cavs è Donovan Mitchell con 28 punti, mentre a Chicago non bastano i 25 punti di Coby White e i 22 di Talen Horton-Tucker.

Le altre gare della notte Nba

Settima vittoria nelle ultimo otto partite per i Golden State Warriors, che al Madison Square Garden piegano i New York Knicks 102-114 grazie ad uno scintillante quarto quarto. A guidare la squadra di Steve Kerr è ancora uno Stephen Curry in odore di tripla doppia (28 punti, 9 assist e 7 rimbalzi), coadiuvato da Brandin Podziemski e Jimmy Butler da 19 punti ciascuno. Ai newyorchesi non bastano i 29 punti di OG Anunoby e i 25 di Jalen Brunson. Sempre a Ovest continua il periodo di flessione degli Houston Rockets, al quinto ko nelle ultime otto gare: questa volta i razzi hanno ceduto il passo 115-102 agli Indiana Pacers, trascinati da un Tyrese Haliburton da 28 punti e 15 assist.

Alla vittoria dei Pacers rispondono anche i Milwaukee Bucks, che stendono 121-127 gli Atlanta Hawks in un successo importante per la lotta al quarto posto a Est. Tripla doppia per Giannis Antetokounmpo (26 punti, 12 rimbalzi e 10 assist), con Damian Lillard che segue a quota 23 punti, mentre non sono sufficienti i 28 punti e 13 assist di Trae Young. Sconfitta pesante in chiave play-in nella Estern Conference per gli Orlando Magic, che cadono in casa per 113-114 contro i Toronto Raptors. A decidere la gara è il buzzer beater da tre di Ja’Kobe Walter, che cancella una prestazione da 41 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di Paolo Banchero tra i padroni di casa.

Prosegue la lotta play-off a Ovest

I Minnesota Timberwolves continuano il loro inseguimento ad un posto ai play-off, con solo mezza gara di distanza dai Warriors. I lupi hanno superato 126-112 una Philadelphia sempre più in crisi, alla 13esima sconfitta nelle ultime 15 partite. La stagione dei Sixers non ha più molto da dire oramai, così Minnie può approfittarne per rientrare nella scia del sesto posto. Tornano al successo i Phoenix Suns, che sperano di lasciarsi alle spalle un periodo negativo che li ha fatti scivolare addirittura all’undicesimo posto della Western Conference. La franchigia dell’Arizona rimonta 19 punti nell’ultimo quarto e supera 119-117 dei distratti Los Angeles Clippers; a fare la differenza il solito Kevin Durant, autore di 34 punti, mentre ai velieri non basta la super doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi di Ivica Zubac. Vittoria infine anche per i San Antonio Spurs, che tra le mura amiche battono 127-113 i Brooklyn Nets grazie ai 37 punti di Devin Vassell (8/11 da tre e anche 11 rimbalzi nella sua partita).

I risultati della notte Nba

Indiana Pacers – Houston Rockets 115-102

Orlando Magic – Toronto Raptors 113-114

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 121-127

New York Knicks – Golden State Warriors 102-114

Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers 117-139

Minnesota Timberwolves – Philadelphia 76ers 126-112

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets 127-113

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 119-117

Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans 136-115

La classifica aggiornata delle due conference Nba

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 51-10 Boston Celtics 43-18 New York Knicks 40-21 Milwaukee Bucks 35-25 Indiana Pacers 35-25 Detroit Pistons 35-27 Miami Heat 29-31 Orlando Magic 29-34 Atlanta Hawks 28-34 Chicago Bulls 24-38 Philadelphia 76ers 21-40 Brooklyn Nets 21-40 Toronto Raptors 20-42 Charlotte Hornets 14-46 Washington Wizards 11-49

-WESTERN CONFERENCE