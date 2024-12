La Coppa Italia entra sempre più nel vivo. L’edizione 2024/2025 vede l’entrata in campo delle otto big dello scorso campionato a partire dagli ottavi di finale. E da quel momento ogni partita conta visto che non c’è margine: chi vince va avanti, chi perde va a casa. Andiamo a spiegare, nel dettaglio, tutto quello che c’è da sapere sui quarti di finale della Coppa Italia per avere un quadro completo della situazione.

COPPA ITALIA, QUARTI DI FINALE: IL PROGRAMMA E LE DATE

I quarti di finale della Coppa Italia 2024/2025 si giocheranno in due diversi slot: il primo è previsto per la prima settimana di febbraio ovvero si disputeranno due partite tra il 4-5-6 febbraio mentre i restanti due quarti di finale si giocheranno a fine febbraio, tra il 24 e il 26. La programmazione completa con tutti gli orari verrà definita nei prossimi giorni, presumibilmente lunedì 23 dicembre.

IL REGOLAMENTO CHI GIOCA IN CASA?

Partiamo dal presupposto che tutte le partite dei quarti di finale si giocano in gara unica. Quindi non ci sarà andata e ritorno come per esempio accadrà per le semifinali. Questo vuol dire che una squadra giocherà il quarto di finale in casa e un’altra in trasferta. Ma come si fa a stabilirlo? A decidere sarà il tabellone e il relativo numero delle teste di serie. Chi ha il numero più basso ha il vantaggio di disputare il match di quarti di finale, e così accade anche per gli ottavi, in casa. Questo significa che, vedendo il tabellone, ecco come saranno programmate le partite:

IL TABELLONE

(1)Juventus-(17)Empoli

(4)Atalanta-(5)Bologna, oppure (5)Bologna-(37)Cesena

(3)Milan-(6)Roma, oppure (3)Milan-(27)Sampdoria

(2)Inter-(7)Lazio, oppure (7)Lazio-(15)Udinese

COSA SUCCEDE IN CASO DI PAREGGIO

Dal primo turno sino ai quarti di finale non si disputeranno i tempi supplementari, questo per abbreviare la durata delle partite e venire incontro alle esigenze delle squadre che giocano le coppe europee e che vedono il loro calendario sempre più affollato. Quindi questo significa che, sempre sino ai quarti di finale, il punteggio al 90′ fosse in parità si batterebbero direttamente i calci di rigore. Tutto poi cambierà con semifinali e finale dove invece verranno ripristinati i due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno.

DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV

I diritti della Coppa Italia per il prossimo triennio, dal 2024 sino al 2027, se li è aggiudicati in esclusiva Mediaset. Questo vuol dire che tutte le partite verranno trasmesse in diretta ed in esclusiva o su Canale5 o su Italia1. In alternativa si possono seguire anche in streaming sul sito di sportmediaset oppure registrandosi su Mediaset Play.