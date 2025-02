Dmitri Bivol è il nuovo campione indiscusso dei pesi mediomassimi: battuto Artur Beterbiev nel rematch dell’incontro dello scorso ottobre. Alla Kingdom Arena di Riyadh, nell’ambito di una card storica con ben sette titoli mondiali in palio tra assoluti e a interim, il 34enne russo nato in Kirghizistan batte il russo-canadese di 40 anni. Il verdetto, come fu a ottobre a parti invertite, è a majority decision: 116-112 e 115-113 il voto dei primi due giudici, mentre il terzo scrive 114-114. Con questa vittoria, Bivol infligge la prima sconfitta in carriera a Beterbiev, il quale deve quindi dire addio ai quattro titoli Wba, Wbc, Ibf e Wbo, che passano al 34enne. Sono loro due, quindi, gli unici nella storia a poter vantare di aver detenuto tutte le quattro corone. E c’è chi pensa già a un Beterbiev-Bivol parte terza.

Beterbiev-Bivol, il racconto dell’incontro

Si parte con un round di studio, dove non si vedono colpi di grande rilievo. Nel secondo qualcosa si muove in particolare con Bivol, che trova spazi per entrare in maniera precisa nella guardia del campione. Nel terzo, Beterbiev prova ad aumentare i giri ma riceve colpi ora più importanti, che lasciano segni evidenti sul volto del quarantenne. L’inerzia cambia nel quarto round, il primo vinto da Beterbiev, che aumenta decisamente l’efficacia della propria azione. Anche il quinto è uno show del russo-canadese, che tra diretti e ganci si aggiudica il round a fronte di un Bivol che patisce e non trova più gli spazi che trovava nelle riprese precedenti. Situazione che non cambia nemmeno nel sesto.

Il settimo è quasi un round di transizione, più equilibrato, preludio dell’ottavo in cui torna a salire l’azione di Bivol contro un Beterbiev meno intenso. Ancora più netta la supremazia di Bivol nel nono round, che dopo una schivata connette con un rientro con diretto e gancio che certifica la vittoria del round. Il decimo vede la reazione di Beterbiev e i due campioni si danno grande battaglia nell’undicesimo round, con colpi di altissimo livello da parte di entrambi. Nel finale è il detentore dei titoli a prevalere leggermente sullo sfidante, ma il match si conclude in equilibrio quasi totale. Un aspetto confermato dal verdetto, che vede prevalere di poco Bivol.

I risultati degli altri incontri di serata

Come anticipato, quella di Riyadh è stata una di quelle serate che entrano nella storia, per numero di titoli in palio. Questi, quindi, i risultati degli incontri che hanno completato la card.

– Joseph Parker batte Martin Bakole per tko al secondo round nel match per il mondiale a interim Wbo

– Sakhur Stevenson batte Josh Padley per tko al nono round conservando l’imbattibilità e il mondiale dei leggeri Wbc

– Carlos Adames strappa un pareggio non unanime contro Hamzah Sheeraz conservando il mondiale dei medi Wbc

– Vergil Ortiz Jr batte Israil Madrimov per decisione unanime conservando il titolo superwelter

– Agit Kabayel batte Zhilei Zhang per ko al sesto round conservando il titolo dei massimi

– Callum Smith batte ai punti con decisione unanime Joshua Buatsi conservando il titolo dei mediomassimi.