NBA Playoffs 2023, Western Conference Finals: Jokic è stellare, i Nuggets superano i Lakers in gara-1

I Denver Nuggets partono con il piede giusto nelle Western Conference Finals, aggiudicandosi gara-1 con il punteggio di 132-126 contro i Los Angeles Lakers. Una gara in cui – come si può evincere dallo score finale – ha funzionato tutto in attacco per i padroni di casa, in controllo sin dai primi minuti prima di rischiare di subire una clamorosa rimonta nell’ultimo quarto da parte della formazione ospite.

I Lakers si presentano con un quintetto “piccolo”, ovvero con Schrode, Russell e Reaves ad accompagnare LeBron James e Anthony Davis. L’esperimento di coach Ham questa volta non paga, con i Nuggets che sfruttano la maggiore fisicità e altezza per banchettare specialmente a rimbalzo. Jokic è paradisiaco ed è quasi in tripla doppia quasi dopo nemmeno un quarto di gioco. Chiuderà la sua incredibile gara-1 con 31 punti, 21 rimbalzi e 14 assist. Denver chiude il primo tempo sul +18 e tocca anche quota anche i 20 di vantaggio, ma a cavallo tra terzo ed ultimo quarto i Lakers si rifanno sotto sino ad avere il tiro del pareggio nel minuto finale con James, che sbaglia però la tripla.

Il tabellino di LeBron segna 26 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, mentre Davis ne mette 40 con 10 rimbalzi. Bene anche Reaves e soprattutto dalla panchina Hachimura, quest’ultimo fondamentale nel tentativo di rimonta. Ma i Nuggets sono riusciti a rispondere quasi sempre trovando triple comode e concludendo con 15/32 dall’arco: oltre ai 34 del due volte MVP ci sono anche i 31 di Murray e i 21 dell’ex Caldwell-Pope.