Sport in tv mercoledì 17 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, mercoledì 17 maggio 2023. In campo Real Madrid e Manchester City per la semifinale di ritorno di Champions League, ma anche i migliori tennisti al mondo per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Spazio anche al Giro d’Italia con l’undicesima tappa, alla Serie A2 di basket e soprattutto a gara-5 della finale scudetto di Superlega tra Trento e Civitanova. Di seguito l’elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.