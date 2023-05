NBA Playoffs 2023: Lakers e Miami chiudono i conti in gara-6, eliminati Warriors e Knicks

offvioffensi

I Miami Heat e i Los Angeles Lakers sono rispettivamente la seconda e terza squadra ad ottenere l’accesso alle finali di Conference NBA dopo i Denver Nuggets. Jokic e compagni preparano la sfida a LeBron James ed Anthony Davis, mentre Jimmy Butler attende di sapere chi uscirà vincente dalla gara-7 in programma domenica al TD Garden tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers.

A Miami gli Heat chiudono i conti in gara-6 con il punteggio di 96-92 al termine di una partita in cui – ancora una volta – il solo Jalen Brunson non è bastato ai New York Knicks. L’ex guarda dei Mavericks ne mette 41 tirando con ottime percentuali dal campo, ma R.J. Barrett e Julius Randle sono disastrosi e alla fine la squadra di coach Thibodeau deve arrendersi alla migliore compattezza proposta dagli Heat. Butler ne mette 24, ma l’MVP di serata è Bam Adebayo, fondamentale in entrambe le metà campo.

A Los Angeles i Lakers proseguono la loro incredibile cavalcata messa in atto negli ultimi mesi: dal tredicesimo posto occupato a febbraio prima della trade deadline sono ora in finale di Conference dopo aver battuto anche i campioni in carica. I Golden State Warriors vanno subito sotto in doppia cifra nella fase iniziale del match e rincorrono per tutta la gara. Il secondo quarto è quello giocato meglio, in cui riescono a rimontare sino ad avere la palla del potenziale -4 nell’ultimo possesso, ma Thompson sbaglia (e lo farà spesso) e al buzzer Austin Reaves segna da metà campo regalando un nuovo +10 ai suoi.

Solamente tre punti, ma che valgono molti di più a livello emotivo, con i Lakers che tornano di nuovo con le energie a mille dopo l’intervallo e creano un altro solco, quello definitivo. Un LeBron a 38 anni ancora clamoroso chiude quasi in tripla doppia con 30 punti, 9 rimbalzi e 9 assist sbagliando solo quattro dei suoi quattordici tiri tentati. Ci sono pochi giochi offensivi per Davis, che ne mette comunque 17 e prende 20 rimbalzi verso il 122-101 finale.