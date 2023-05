Test Spezia e Leao a riposo: Pioli cerca la chiave vincente aspettando l’euroderby

Una settimana difficile, chiave, che ha confermato una verità che un dato già evidenziava. Con Rafael Leão titolare, il Milan ha fatto registrare 2.2 punti di media a partita in questo campionato (il 64% di vittorie). Senza il fuoriclasse portoghese sul terreno di gioco dal primo minuto, la media punti dei rossoneri invece scende a 0.8, con una percentuale di successi soltanto dell’11%. Dopo l’euroderby perso, la partita con lo Spezia dovrà testare la capacità di Pioli a far fronte all’assenza dell’ex Lille in una sfida che vede i rossoneri favoriti. Certo, lo Spezia in passato ha rappresentato un ostacolo duro per il Milan, ma allo stesso tempo Calabria e compagni sono imbattuti da 17 trasferte di fila contro avversari che partono nelle ultime tre posizioni. Al Milan però serve vincere e l’obbligo dei tre punti dovrà sposarsi con la necessità del turn over e del riposo per alcuni giocatori. L’assenza forzata di Bennacer e il riposo precauzionale per Leao complicano le cose, così come la necessità di rotazioni per gente come Kjaer, Giroud e Brahim Diaz. Al Milan servono quegli elementi che finora non hanno dimostrato di essere all’altezza dei titolari: Origi, Rebic e De Ketelaere su tutti. A loro, insieme a Saelemaekers, dovrebbero essere affidati le chiavi del reparto offensivo. A centrocampo spazio al recuperato Pobega al fianco di Tonali, mentre Krunic ha un fastidio al ginocchio che lo mette a rischio anche per la semifinale di ritorno contro l’Inter. In Serie A però non si può più sbagliare e una vittoria contro lo Spezia permetterebbe di arrivare all’euroderby di ritorno con il morale giusto quantomeno per credere ad una rimonta storica. E poi c’è da invertire il trend di un girone di ritorno sotto ogni aspettativa con 23 punti, meno tra le altre di Sassuolo e Monza. Anche in casa Spezia i problemi sono tutto fuorché risolti e il ritorno in zona retrocessione impone una svolta immediata. Lo Spezia non vince da otto partite ed è rimasta a secco di gol in 10 dei 19 match del 2023, nonostante un reparto d’attacco che sulla carta sembra essere ricco di opzioni. A tal proposito dovrebbe rivedersi dal 1′ il capocannoniere Mbala Nzola. Semplici spera basti contro un Milan ferito dall’ultimo derby europeo.