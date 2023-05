NBA Playoffs 2023, i Celtics vincono anche gara-5 e accorciano le distanze: ora gli Heat rischiano

Ora Boston ci crede, vuole entrare nella storia dell’NBA e diventare la prima squadra a rimontare uno svantaggio di 0-3 in una serie playoffs. Dopo aver vinto nettamente gara-4 a Miami, i Celtics dominano anche gara-5 davanti al pubblico del TD Garden, svegliandosi dal torpore in cui erano piombati nel corso delle prime tre partite di queste Eastern Conference Finals. Gli Heat, che nel frattempo hanno perso anche Gabe Vincent per un infortunio alla caviglia, ora si giocano sostanzialmente tutto nella notte tra sabato e domenica, quando si torna in Florida per gara-6.

Questa gara-5 ha poca storia, i Celtics mettono subito le cose in chiaro sin dai poco minuti contro degli Heat che invece sembrano essere improvvisamente in grande difficoltà in entrambe le metà campo. Primo quarto da 35-20, match già indirizzato e il duo Brown/Tatum non è neanche costretto a fare gli straordinari, dato che la squadra di coach Mazzulla riceve ottime risposte da tutto il quintetto titolare, con Derrick White miglior realizzatore di serata a quota 24 punti. Finisce 110-97 con Miami che non riesce mai a tornare sotto la doppia cifra di scarto nel corso dei restanti tre quarti di gioco.