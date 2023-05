Mondiale Under 20 2023: Tunisia batte l’Iraq, pareggio tra Honduras e Corea

In Argentina è stato portato a termine la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 20. Nel gruppo E dopo il successo dell’Inghilterra nel finale contro l’Uruguay è arrivato il netto 3-0 della Tunisia ai danni dell’Iraq. La formazione iraqena è riuscita a resistere agli assalti della squadra avversaria per 55′, poi in due minuti è arrivato l’uno-due dei tunisini, a segno con Snana ed El Djebali. All’86° Ghorbel fissa il risultato sul 3-0. In classifica tutto ancora aperto, con Inghilterra a 6, Uruguay e Tunisia a 3 ed Iraq a 0.

Nel gruppo F invece finisce in pareggio la sfida tra Corea del Sud e Honduras. La squadra americana non sfrutta un vantaggio di due reti, realizzate al 22° da Ruiz e al 51° da Castillo, subendo la rimonta dei sudcoreano con Kim e Park Seung-Ho. Ora per l’Honduras si fa complicata, con un solo punto dopo due partite, dietro alla Corea a quota 4 e Gambia a quota 6. Francia invece a zero.