I New York Knicks evitano gara-7 contro Detroit. In gara-6 la squadra di Thibodeau la spunta 116-113 trascinata da Jalen Brunson, fresco vincitore del clutch player of the year. L’ex Dallas Mavericks, dopo essere stato lasciato in panchina nel finale di gara-5, risponde alla grande con 40 punti, 4 assist, 7 rimbalzi e la tripla del 116-113 a quattro secondi dalla fine. Bene anche Mikal Bridges (25 punti+4 rimbalzi) e OG Onunoby (22 punti+5 rimbalzi). Doppie doppie per Josh Hart (13 punti+10 rimbalzi) e Karl Anthony Towns (10 punti+15 rimbalzi). Spente le speranze dei Pistons, che se la sono giocata alla pari per tutta la serie, nonostante un Cade Cunningham da 23 punti, 7 rimbalzi e 8 assist e un Jalen Duren da 21 punti. Vince 4-2 New York, che al secondo turno avrà la difficilissima sfida con i Boston Celtics.

Nuggets-Clippers si deciderà a gara-7

Primo match point non sfruttato da Denver, che perde 111-105 in gara-6 in casa dei Los Angeles Clippers alla Intuit Dome. Dopo un paio di prestazioni incolori, James Harden torna protagonista con 28 punti, 6 rimbalzi e 8 assist. Non manca anche Kawhi Leonard, alla sirena con 27 punti, 10 rimbalzi e 5 assist. Ottimo anche Norman Powell (24 punti). Nuggets ko, nonostante i 25+7+8 di Nikola Jokic e i 21+8+8 di Jamal Murray. L’atto finale della serie andrà in scena nella notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio alle ore 01.30. Si gioca in casa di Denver. Chi passa incontra in semifinale Oklahoma.