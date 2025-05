Riprende quota il tecnico dell’Atalanta per la panchina rossonera. Le ultime indiscrezioni con il nome del possibile grande rinforzo da Bergamo

Casino Milan, con o finale senza accento. È il miglior modo per descrivere cosa è oggi il glorioso club rossonero. Un bordello, essendo un po’ volgari, rappresentato benissimo dalla vicenda del nuovo Ds. Vicenda poi, più che altro un casting manco se fossimo ai provini di Amici di Maria De Filippi.

Paratici preso e poi mollato prima della firma e il perché ancora non è del tutto chiaro, Tare sedotto e poi abbandonato. Forse non del tutto, sta di fatto che l’albanese è un qualcosa assimilabile a una ruota di scorta.

Nuovo Ds Milan, D’Amico il prescelto

Il prescelto sarebbe Tony D’Amico, Direttore sportivo dell’Atalanta. È legato al club orobico da un contratto forte, probabilmente Furlani, il deus ex machina del Milan, attenderà la fine della stagione per sferrare l’attacco. Cioè quando gli altri club sono già due-tre mesi che programmano la prossima stagione. Nei club ‘normali’ funziona così, non nel Milan dove è ancora aperto, di conseguenza o meno, pure il discorso allenatore.

Milan, Conceicao o… Gasperini?

Se Sergio Conceicao dovesse vincere la Coppa Italia, il secondo trofeo dopo la Supercoppa, forse potrebbe sperare in una conferma che oggi appare ai limiti dell’impossibile. Per la sua successione resistono i soliti nomi, da Allegri a Italiano passando per Gian Piero Gasperini.

Ecco, proprio il Gasp potrebbe veder accrescere le proprie quotazioni qualora davvero D’Amico diventasse il nuovo Ds rossonero. I due hanno lavorato insieme a Bergamo e c’è stima reciproca.

Gasperini potrebbe essere l’allenatore giusto, per esperienza e capacità di valorizzare al massimo il parco giocatori che gli viene messo a disposizione.

Ederson o Retegui al Milan

Gasperini potrebbe chiedere almeno uno dei suoi cosiddetti fedelissimi in quel di Bergamo. In tal senso si fanno squisitamente due nomi, Ederson e Retegui.

Entrambi farebbero comodissimo al Milan, ma soltanto uno Furlani e soci potrebbero provare a regalarglielo. Il brasiliano e l’italo-argentino hanno una valutazione simile, ovvero intorno ai 50/55 milioni di euro.

Sul centrocampista ci sono almeno un paio di big di Premier, Manchester United e Liverpool, mentre il bomber è stato riaccostato recentemente all’Inter. Sulle sue tracce c’è però soprattutto il Napoli, a caccia di rinforzi pure in attacco per il ritorno in Champions.