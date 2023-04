NBA Playoff 2023: Nuggets e Suns volano al secondo turno, Trae Young salva gli Hawks a Boston

Si inizi ad entrare nel vivo di questo primo turno di playoff NBA, con una nottata con ben tre “Elimination Games”. Il responso? Gli Atlanta Hawks sopravvivono e si regalano un’altra chance, mentre i Minnesota Timberwolves e i Los Angeles Clippers raggiungono i già eliminati Brooklyn Nets in vacanza.

Nessuno dava una chance agli Hawks, sotto 3-1 e i con Celtics che hanno in mano la possibilità di chiudere la serie davanti al pubblico di Boston. Al TD Garden i 35 punti messi a referto da Jaylen Brown guidano i verdi, che a 5′ dalla fine si trovano avanti di dodici, assaporando già qualche giorno di riposo in più in vista delle semifinali. Ma gli ultimi minuti sono targati Atlanta e soprattutto Trae Young: un parziale di dodici a zero, chiuso da due triple dell’ex star di Oklahoma University, riporta gli Hawks in parità sul 111. Si tratta solo del preludio verso il game winner finale, che arriva con una tripla da distanza notevole a 2″ dalla fine. Gli Hawks sbancano Boston, vincono 117-119 e riportano la serie in Georgia sul 2-3.

Ci hanno provato fino alla fine anche i Minnesota Timberwolves e i Los Angeles Clippers, rispettivamente contro Denver Nuggets e Phoenix Suns, ma a loro è andata meno bene. I 29 di Anthony Edwards e i 26 di Karl-Anthony Towns non sono bastati a Twolves per allungare la serie contro la prima testa di serie dell’Ovest, che si impone 112-109. Solita tripla doppia di Jokic (28 punti, 17 rimbalzi, 12 assist), che dal 104 pari mette a segno anche l’allungo decisivo nel minuto finale di partita con 5 punti di fila. Fondamentale anche l’apporto di Jamal Murray, finalmente tornato ai livelli pre-infortunio al ginocchio: 35 per lui.

Termina al primo turno un’altra stagione disgraziata anche per i Los Angeles Clippers, ancora una volta falcidiati dagli infortuni alle sue stelle Paul George e Kawhi Leonard. Il supporting cast ce la mette tutta, con ben sette giocatori che vanno in doppia cifra, ma non può bastare contro l’ennesima prestazione maiuscola di questi playoffs di Devin Booker, che segna sul tabellino 47 punti, 8 rimbalzi e 10 assist. Bene anche Durant da 31 e Ayton con 21+11 per il 136-130 finale. Sarà Nuggets-Suns in semifinale.