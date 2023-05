NBA, Playoff 2023: Denver sul 2-0 contro Phoenix, sorride Philadelphia

Una gara combattuta e giocata in maniera molto attenta da entrambe le squadre, ma è un ultimo quarto di ottima qualità (27-14) a permettere ai Denver Nuggets di vincere gara-2 contro i Phoenix Suns e di allungare sul 2-0 in questa serie delle semifinali della Western Conference. Dopo il pirotecnico 125-107 di gara-1, i capolisti della regular season si sono ripetuti con lo score di 97-87 e hanno confermato di essere forse la favorita numero uno, in questo momento, per la vittoria finale di questo splendido campionato. Tra i migliori in campo, meritano una menzione Nikola Jokic (31 punti) e Aaron Gordon (16 punti) tra i padroni di casa, mentre i marcatori più prolifici di Phoenix sono stati Devin Booker (35 punti) e Kevin Durant (24 punti).

Nell’altra partita disputatasi questa notte, invece, i Philadelphia 76ers ei sono imposti per 119-115 in casa dei Boston Celtics, i quali devono masticare amaro per essersi trovati in vantaggio fino a 27 secondi dalla fine della contesa. Si trattava di gara-1 di questa semifinale playoff di Eastern Conference, dunque è ancora presto per azzardare una previsione su come questa serie potrà finire, considerando soprattutto che stanotte abbiamo visto sul parquet due squadre di pari livello. Per Boston, coloro che si sono resi protagonisti di prestazioni di alto tasso tecnico sono certamente Jayson Tatum (39 punti) e Jaylen Brown (23 punti), mentre per il quintetto ospite si segnalano le grandi serate di James Harden (45 punti) e di Tyrese Maxey (26 punti).