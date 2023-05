Sport in tv martedì 2 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, martedì 2 maggio 2023. A Madrid prosegue il Masters 1000 sulla terra rossa spagnola con il programma dei quarti di finale. Per quanto riguarda il calcio ancora spazio ai turni infrasettimanali con il big-match di Premier League tra Arsenal e Chelsea, mentre in Ligue 1 ci sarà l’anticipo tra Tolosa e Lens. In campo anche la Liga con tre partite che vedranno protagoniste Barcellona e Real Madrid, rispettivamente impegnate contro Osasuna e Real Sociedad; l’altra sfida è Almeria-Elche. Non mancherà lo spettacolo del basket NBA nella notte italiana con i playoff, che andranno avanti anche in Eurolega. Ecco il programma completo di martedì 2 maggio.