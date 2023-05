A Madrid è ancora Alcaraz-Zverev: la finale del 2022 vale un posto ai quarti

L’ottavo di finale più atteso del Masters 1000 di Madrid 2023 è sicuramente quello tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Dodici mesi dopo, i due si incontrano nuovamente nel 1000 spagnolo ma stavolta ben prima della finale. Proprio il match dello scorso anno, dominato da Alcaraz, rimane l’unica vittoria dello spagnolo, sotto 3-1 nei precedenti e sconfitto poche settimane dopo da Sascha al Roland Garros. Ciononostante, in un anno le cose sono cambiate radicalmente e sarà lui a partire favorito.

Il tennista di Murcia ha esordito nel torneo di casa con una sofferta vittoria ai danni di Ruusuvuori, per poi regolare in due set Dimitrov. Percorso simile per Zverev, che al debutto ha avuto bisogno di oltre tre ore per rimontare Carballes Baena, mentre al turno seguente ha lasciato appena un game a Grenier. Nonostante Sascha abbia più esperienza e vanti ottimi risultati sulla terra rossa, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Alcaraz, che al momento è con ogni probabilità il giocatore più forte al mondo su questa superficie. Inoltre, dopo l’infortunio rimediato allo scorso Roland Garros Zverev non ha ancora fatto vedere la miglior versione di sé ed è al lavoro per ritrovarla.

L’unica cosa a cui sembra potersi appellare il tedesco è il suo servizio, che contro Grenier ha funzionato a meraviglia (86% di prime, di cui 20 consecutive), e magari tentare di trascinare il suo avversario al tie-break. Per il resto, Sascha dovrà fare i conti anche con un pubblico caloroso e pronto a sostenere Alcaraz a più non posso. Pur essendo Carlitos ampiamente favorito, non mancano però i presupposti per assistere ad un match avvincente. In palio i quarti di finale contro il vincente del derby russo Khachanov-Rublev.