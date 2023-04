Nba, Play-in 2023: il tabellone completo e gli accoppiamenti

Tutto pronto per i play-in NBA, mini torneo al termine della regular season che assegna gli ultimi post per i playoff. Grande curiosità per le sfide in programma, con i Miami Heat che sfidano gli Atlanta Hawks e i Toronto Raptors che se la vedranno contro i Chicago Bulls. Si preannunciano avvincenti anche le sfide a Ovest, dove non mancheranno i campioni in campo. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

PLAY-IN

A Est

Miami Heat (7) vs Atlanta Hawks (8)

Toronto Raptors (9) vs Chicago Bulls (10)

A Ovest

Da definire (7) vs Da definire (8)

Da definire (9) vs Oklahoma City Thunder (10)