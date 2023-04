Bundesliga 2022/23: beffa Borussia, frena anche il Bayern. Bene invece il Lipsia

Beffa Borussia, sprecata la possibilità di vetta insieme al Bayern. Bene invece il Lipsia che continua la salita verso la Champions League. Questi i risultati della 28esima giornata di Bundesliga 2022/23.

Il Bayern Monaco si porta in vantaggio al 17esimo con Pavard: l’esterno riceve un assist in area da Coman e mantenendo la freddezza spiazza Baumann. Poi, la rete del pareggio da parte dell’Hoffenheim che conquista un punto in trasferta grazie alla rete messa a segno da Kramaric al 71esimo. Termina 1-1 all’Allianz Arena. Il Borussia Dortmund pareggia contro lo Stoccarda: termina 3-3 alla Mercedes-Benz Arena. Gli ospiti trovano un doppio vantaggio nel primo tempo: a segno Haller al 26esimo e Malen qualche minuto più tardi. Sul finale della prima frazione i padroni di casa restano anche in dieci, dopo l’espulsione per doppio fallo di Mavropanos. Ciò non influisce però sulla rimonta, la formazione di Hoeness recupera i due gol di scarto grazie ai gol di Coulibaly e Vagnoman. Sul finale ancora una rete per parte: gol al 93esimo di Reyna e nuovo pareggio di Silas al 97esimo.

Il Lipsia si impone sull’Augusta per 3-2, risultato firmato già nella prima frazione di gioco. Dopo la rete del vantaggio messa a segno da Kampl al decimo minuto, è Werner grazie alla sua doppietta a mettere in ghiaccio il risultato. Illusoria e poi vana la rete messa a segno dagli ospiti con Maier al quinto minuto. Gli ospiti poi accorciano ancora con Vargas all’82esimo, uscendo ugualmente sconfitti dalla Red Bull Arena. Pareggio invece tra Magonza e Colonia: gli ospiti passano in vantaggio con Ajorque al 17esimo. La punta realizza un magnifico gol da fuori area che costringe Schwabe a non intervenire, pallone insaccatosi perfettamente vicino al palo sinistro. L’1-1 viene messo invece a segno al 51esimo da Ljubicic.