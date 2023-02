Manchester United, anche gruppi dall’Arabia Saudita in corsa per comprare il club

Si fa sempre più avvincente la corsa per l’acquisto del Manchester United dagli attuali proprietari, ovvero la famiglia Glazer. Nei giorni scorsi era emerso l’interesse del Qatar, ora arriva anche l’Arabia Saudita, secondo quanto riporta il Telegraph, che lo definisce come “il più grande affare nella storia dello sport. Diversi gruppi privati di Riyadh hanno presentato richieste formali. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stasera, ma a causa dello status dello United alla Borsa di New York, i broker che agiscono per conto del club sono obbligati a prendere in considerazione le offerte anche successivamente.