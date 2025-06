La pluricampionessa delle Fiamme Oro, Laura Rogora, ha vinto la Coppa Europa Lead di arrampicata che si è tenuta a Campitello di Fassa.

Il tricolore sale su entrambi i podi di Coppa Europa Lead: oro per Laura Rogora, come da pronostici, e bronzo per Riccardo Vicentini.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La vincitrice annunciata di questa Coppa Europa inanella una serie di top dalle qualifiche alla finale, sottolineando la superiorità del suo livello e conquistando in scioltezza l’oro, inseguita dalla britannica Peetermans, che raggiunge a sua volta il top, ma con piazzamento inferiore in semifinale, e dalla francese Chanourdie, bronzo. Claudia Ghisolfi chiude la finale al 6° posto.

Sul fronte maschile Riccardo Vicentini passa dal 5° posto delle qualifiche e dal 6° delle semifinali a una notevolissima terza piazza, raggiungendo la presa 37. Meglio di lui solo il britannico Conlon, che raggiunge il top e l’oro, e il francese Marzullo, argento.

Prossimo appuntamento: il 4-5 luglio a Ostermundigen con la 2° tappa di Coppa Europa.