Prosegue la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee di volley. Milano è chiamata alla rimonta contro Halkbank nella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’Allianz è caduta per 3-1 nel match di andata in Turchia e deve vincere almeno 3-1 per portare l’Ankara al golden set (set secco a punteggio normale). In caso di successo per 3-2 sarebbe l’Halkbank a passare, mentre in caso di 3-0 passerebbe Milano. Ovviamente in caso di vittoria dei turchi l’Allianz sarebbe eliminata. Il fischio d’inizio è previsto per le 20.45 alla Allianz Cloud di Milano. La formazione italiana in Superlega vive una situazione di classifica tranquilla. A una giornata dal termine la graduatoria dice sesto posto con 36 punti. Tre lunghezze di ritardo da Piacenza quinta e dieci punti di vantaggio su Modena settima. Il match di oggi indirizzerà in modo definitivo la stagione dei lombardi. Halkbank che si trova in seconda posizione nella Serie A locale, ma arriva da un ko al tie-break contro l’Altekma (9ª). Si preannuncia grande battaglia con i turchi che non si porteranno certamente la qualificazione da casa.

Civitanova può gestire con Spor Toto

Pratica sulla carta decisamente agevole per Civitanova, che giocherà sul campo della Spor Toto, nel match valido per il ritorno delle semifinali di Challenge Cup. La Lube ha vinto 3-0 in casa e otterrà la qualificazione matematica alla finale in caso di vittoria di un set. In caso di sconfitta per 3-0 si andrebbe al golden set. Civitanova che ha rimediato due ko consecutivi in Superlega e terminerà la regular season al terzo posto. Spor Toto che nel campionato locale occupa la quinta posizione con 38 punti. Tre sconfitte consecutive per la compagine turca, che dovrà mettere insieme una prestazione perfetta per provare a centrare l’accesso alla finale.

Trento domani contro Chaumont

Domani, Trento ospiterà Chaumont nel ritorno dei quarti di finale di CEV Cup. La squadra di Fabio Soldi deve gestire il 3-1 dell’andata in Francia e sarà qualificata se vincerà o se perderà con un set di scarto (3-2). In caso di ko per 3-1 si andrebbe al golden set. In caso di sconfitta 3-0 sarebbero i francesi a passare. Fischio d’inizio alle 20.30 al PalaTrento. Pratica qualificazione che non dovrebbe essere un problema per Trento, che nel 2025 ha perso solo con Civitanova in Coppa Italia. Chaumont si trova in testa alla Serie A locale e ha battuto venerdì scorso Montpellier nello scontro diretto per la prima posizione.