NBA, LeBron James nella storia: supera Jabbar e diventa il miglior marcatore di sempre (VIDEO)

di Antonio Sepe 47

Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio 2023 si è scritta la storia del basket. Grazie ai 38 punti realizzati contro gli Oklahoma City Thunder, LeBron James ha infatti superato Kareem-Abdul Jabbar, diventando il miglior realizzatore di sempre in NBA. Il fenomeno dei Lakers aveva bisogno di più di 36 punti per riuscirci davanti al proprio pubblico e ce l’ha fatta nel quarto parziale, sul 97-104. Assist di Westbrook e canestro della leggenda di Akron: il pubblico esplode di gioia, applaude anche Jabbar, presente sugli spalti per l’occasione. In alto il video del canestro decisivo.