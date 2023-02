Highlights e gol Salernitana-Juventus 0-3: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 76

Il video con gli highlights e i gol di Salernitana-Juventus 0-3, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Dominio bianconero all’Arechi: sblocca Vlahovic su rigore, raddoppio di Kostic e poi nel secondo tempo doppietta per l’attaccante che è tornato alla grande dopo il lungo calvario fisico. Di seguito ecco il video con gli highlights del match tra campani e bianconeri. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

