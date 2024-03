Milan scosso dall’inchiesta, con lo Slavia due gol da difendere in un ambiente infuocato

Un giovedì di fuoco per il Milan scosso dall’inchiesta sul passaggio di proprietà. Con due gol da difendere dopo il 4-2 dell’andata, che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca per la gestione balbettante della superiorità numerica, Pioli ha l’ingrato compito di tenere altissima l’attenzione sul campo, e a Praga sarà un ambiente infuocato, e riuscire a far mettere da parte al gruppo ogni pensiero legato ai fatti giudiziari. Con lo Slavia, in primis, sarà fondamentale l’approccio, e soprattutto bisognerà evitare di giocare una partita simile a quella di Rennes, anche perché in Francia ci si andava con tre gol di vantaggio dopo l’andata. I quarti sono dietro l’angolo, ma contro i cechi c’è da fare molta attenzione: anche perché, con il rosso così precoce dell’andata, il Diavolo non ha avuto la controprova del valore di questa squadra, che come ha dimostrato contro la Roma, e soprattutto tra le mura amiche, sa esaltarsi. Il rischio è di sottovalutare l’impegno o di sentirsi già ai quarti, dove potrebbe esserci un derby italiano, ma a questo ci si penserà con calma venerdì.

Il tardo pomeriggio di Praga, invece, è una prova di maturità importante. I recenti 1-0 del campionato hanno dimostrato che quando vuole questa squadra – nel frattempo seconda col sorpasso alla Juve – può giocare anche partite solide a livello difensivo. Lo Slavia, però, avvisa tutti: 4-0 in campionato nell’ultimo turno, e se pensiamo che all’andata in dieci ne ha segnati due, ci sarà da prestare tantissima attenzione. Alla Eden Arena, dove in Europa League lo Slavia ha vinto le ultime cinque partite, preliminari complete, tenendo la porta inviolata in tutti gli incontri e con una media di 3.4 gol segnati a partita, l’impegno sarà invece infernale: per il Milan ci sono due risultati su tre, ma servirà uno spirito battagliero contro gli avversari guidati da Trpišovský, che già nel post partita dell’andata ha assicurato una vittoria ceca al ritorno. E di certo la vicenda della compravendita e le accuse dei pm non aiutano: isolarsi e conquistare il pass per i quarti di Europa League è l’unico modo per stringere i denti in ore davvero complicate per il popolo rossonero.