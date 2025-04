Gli Houston Rockets si confermano sempre più seconda forza della Western Conference di NBA 2024/2025 grazie alla vittoria nella notte. Nella trasferta di San Francisco contro i Golden State Warriors, infatti, i Rockets si sono imposti per 96-106. A mettersi in luce è stata, in particolare, la difesa di Houston, capace di tenere Stephen Curry ad appena tre punti con l’1/10 al tiro e limitandolo al ruolo di assist-man (8). I 20 punti di Buddy Hield dalla panchina non spaventano, visto che gli ospiti rispondono con i 24 di Dillon Brooks ma soprattutto con la doppia doppia (19 punti e 14 rimbalzi) di Alperen Sengun. Interrotta, quindi, la striscia di cinque successi consecutivi dei Warriors.

NBA: la tripla doppia di Jokic non basta a Denver

Sconfitta casalinga anche per i Denver Nuggets, che, dopo un primo parziale da 33-24, cedono nei restanti tre quarti contro gli Indiana Pacers, fino al 120-125 finale. Non c’è Pascal Siakam, e allora è Myles Turner a caricarsi la squadra sulle spalle chiudendo con 24 punti, seguito dai 22 di Obi Toppin. Ai Nuggets, invece, non basta la super tripla doppia di Nikola Jokic, arrivata nonostante percentuali non buone da tre (3/11) e una palla persa per un’incomprensione in uno degli ultimi possessi, quando erano rimasti due punti da recuperare. Da sottolineare anche il contributo di Christian Braun, che firma il suo nuovo massimo in carriera con 30 punti (12/16 dal campo di cui 3/3 da tre).

Sempre per quanto riguarda la Western Conference, da evidenziare la sconfitta dei Phoenix Suns nella trasferta a Est sul campo dei New York Knicks. Kevin Durant è ancora indisponibile, e non bastano i 40 punti di un mai arrendevole Devin Booker per avere la meglio sui Knicks, che vincono per 112-98 con 32 punti di OG Anunoby e la doppia doppia (19 punti e 13 rimbalzi) di Karl-Anthony Towns. Pesantissimo sesto stop consecutivo per i Suns, ormai a un passo dall’aritmetica mancata partecipazione ai play-in.

Perdono sia Oklahoma City che Cleveland

Balzano all’occhio, infine, i contemporanei stop delle leader delle due Conference. A Est, infatti, i Cleveland Cavaliers cadono per 113-120 contro i Sacramento Kings. Pesa, in particolare, il parziale di 22-35 nel terzo quarto. I Cavs portano sei giocatori in doppia cifra, di cui quattro sopra i 15 punti, ma i Kings rispondono con la serata super di Zach LeVine, che realizza 37 punti con il 71% dal campo (di cui 7/11 da tre, 64%), supportato dai 28 di DeMar De Rozan e dai 27 di Domantas Sabonis. I Boston Celtics ne approfittano per avvicinarsi battendo nettamente i Washington Wizards per 124-90 permettendosi di tenere a riposto Jayson Tatum.

KO anche gli Oklahoma City Thunder, che cadono nettamente contro i Los Angeles Lakers di un ispiratissimo Luka Doncic, autore di 30 punti con un positivo 55% al tiro e il 5/11 da tre. Oltre a Austin Reaves (20 punti) e LeBron James (19), prezioso il contributo dalla panchina di Dorian Finney-Smith (14) e Gabe Vincent (12). Per quanto riguarda i Thunder, Shai Gilgeous-Alexander continua a sfornare “ventelli” (26 punti e 9 assist), ma dietro di lui c’è poco altro, visto che Jalen Williams si ferma a 16 punti.

Tutti i risultati della notte NBA

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 117-131

Brooklyn Nets – Toronto Raptors 109-120

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers 99-126

Atlanta Hawks – Utah Jazz 147-134

Boston Celtics – Washington Wizards 124-90

Cleveland Cavaliers – Sacramento Kings 113-120

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 120-109

New York Knicks – Phoenix Suns 112-96

Denver Nuggets – Indiana Pacers 120-125

Golden State Warriors – Houston Rockets 96-106

New Orleans Pelicans – Milwaukee Bucks 107-111

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 62-16 Boston Celtics 58-20 New York Knicks 50-28 Indiana Pacers 47-31 Milwaukee Bucks 44-34 Detroit Pistons 43-35 Orlando Magic 38-40 Atlanta Hawks 37-41 Chicago Bulls 36-42 Miami Heat 35-43 Toronto Raptors 29-50 Brooklyn Nets 25-53 Philadelphia 76ers 23-55 Charlotte Hornets 19-59 Washington Wizards 17-61

-WESTERN CONFERENCE