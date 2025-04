Si chiude con un podio solo sfiorato da Chiara Pellacani la prima tappa stagionale della Coppa del mondo di tuffi. A Guadalajara, in Messico, l’azzurra si è infatti fermata al quarto posto nel trampolino 3 metri, con 324.80 punti totali. Dopo un buon avvio che la vedeva terza al termine del terzo tuffo, la ventiduenne romana ha perso terreno nel quarto tuffo, in cui ha guadagnato 58.50 punti (ottavo parziale), rendendo vano l’ottimo tuffo con cui ha concluso la gara. Infatti, nel quarto tuffo l’australiana Maddison Keeney ne ha approfittato sfoderando un super punteggio di 77.50, fondamentale per guadagnare l’ultimo gradino del podio con 352.00 punti totali beffando Pellacani. La medaglia d’oro è andata alla cinese Jia Chen (380.55 punti), seguita dalla connazionale Yiwen Chen (372.90).

Tuffi, Cdm Guadalajara: Belotti/Santoro 9° nel sincro, Giovannini ultimo nella piattaforma 10m

Altre due gare, nelle quattro totali che hanno caratterizzato l’ultima giornata, hanno visto in gara atleti azzurri. In particolare, Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno ottenuto il nono posto nel sincro 3 metri, con 361.71. La gara è stata equilibrata, con il ventenne e il diciottenne che hanno chiuso a poco più di dieci punti dal sesto posto occupato di francesi Gwendal Bisch e Jules Bouyer. Belotti e Santoro, inoltre, si sono distinti con il terzo punteggio nel quarto tuffo (74.46), ma si è trattato solo di un exploit nel mezzo di una gara in cui hanno perlopiù oscillato tra l’ottava e la nona posizione.

A prendersi l’oro sono stati i padroni di casa Osmar Olvera Ibarra e Juan Manuel Celaya Hernandez con 430.23 punti, battendo nettamente i cinesi Yukang Hu e Jiuyuan Zheng. Più staccati i britannici Anthony Harding e Jack Laugher, che con 396.06 punti battono in volata i tedeschi Lou Noel Guy Massenberg e Moritz Wesemann, quarti in 395.67.

Passando alla piattaforma 10 metri, Riccardo Giovannini ha chiuso all’ultimo posto con 345.40 punti. Gara dominata dal messicano Randal Willars Valdez (547.70), mentre a completare il podio sono i cinesi Zifeng Zhu (468.65) e Zilong Cheng (463.80). L’Italia, quindi, completa questa prima tappa di coppa del mondo di tuffi con la medaglia d’argento vinta nel team misto dai 3 e dai 10 metri con Sarah Jodoin Di Maria, Giovannini, Santoro e Pellacani. La squadra azzurra centra il terzo posto nel medagliere dietro le dominatrici assolute Cina (dodici medaglie di cui sette d’oro) e Messico (due ori e quattro argenti).