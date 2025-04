Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 7 aprile 2025. Si inizia a fare sul serio nel Principato di Monaco, dove proseguono gli incontri del primo turno del Masters 1000 ATP. In campo ben tre italiani: si parte con Lorenzo Musetti, poi tocca a Matteo Berrettini ed infine a Fabio Fognini. In serata spazio a quello che è un vero e proprio big match in Serie A: il Napoli va a Bologna. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface.it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale.